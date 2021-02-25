Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 26 февраля
В 3 районах Львова 26 февраля выключат свет / 24 канал
Во Львове 26 февраля будут проводить ремонт электросетей. Поэтому некоторые улицы в Зализнычном, Франковском и Шевченковском районах города временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 17:00.
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Где не будет света в Зализнычном районе с 9:15 до 17:00
- улица Мациевича – дома № 8, 12, 20;
- улица Машинистов – дома № 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12б, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 20а, 21, 21а , 22, 23;
- улица Олесницкого – дома № 35, 41;
- улица Повитряна – дома № 12, 14, 26, 28.
Где не будет света во Франковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Кульпарковская – дома № 73, 78, 79, 86;
- улица Окружная – дома № 73, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 94, 96;
- улица Паращука – дом № 11Б;
- улица Терлецкого – дома № 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 81, 83, 89, 89А, 95, 99;
- улица Труша – дома № 4, 8, 9А.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Хмельницкого – дома № 56, 60, 62, 64, 66, 83, 85, 87, 95, 97.
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