"Львовоблэнерго" продолжает проводить плановые ремонты электросетей города. Поэтому 21 января некоторые дома Железнодорожного и Шевченковского районов Львова временно останутся без электроэнергии.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить к 17:00. Об этом сообщили на сайте "Львовоблэнерго".

Интересно Майнил криптовалюту: чиновник "Львовской железной дороги" должен возместить 412 тысяч гривен

Где не будет света в Железнодорожном районе с 9:00 до 17:00

переулок 5-й Скниловский – дома № 6, 7а, 8;

переулок 6-й Скниловский – дома № 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 15;

переулок 7-й Скниловский – дома № 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 18, 20;

переулок 8-й Скниловский – дома № 6, 8, 8а, 8б, 8В, 19, 21;

улица Михновских – дома № 32в, 33, 33а, 33б, 34, 35;

улица Степановны – дома № 14, 14а, 16, 18, 20, 24, 24а, 24б, 24в, 26, 28, 30, 32, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37;

улица Стороженко – дома № 2, 3, 4, 5, 8, 10;

улица Щекавицкая – дома № 2, 6, 8, 10, 12;

улица Щирецкая – дома № 26, 30, 32, 33.

Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00

улица Дивизионная – дома № 13, 15, 18, 18а, 22, 22А, 22б, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 49;

улица Ерошенко – дом № 19;

улица Купчинского – дом № 28;

улица Холмская – дома № 26, 27, 29, 31, 31а, 32, 33, 34;

улица Чубинского – дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 31а, 33.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях света во Львове можно узнать на сайте "Львовоблэнерго".