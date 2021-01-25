Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 26 января
В Лычаковском, Франковском и Галицком районах Львова 26 января временно отключат свет / 24 канал
"Львовоблэнерго" продолжает ремонтировать электросети города. Поэтому 26 января некоторые дома Лычаковского, Галицкого и Франковского районов Львова временно останутся без света.
Источник: "Львовоблэнерго".
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света в Галицком районе с 11:00 до 17:00
- улица Шевченко – дома № 21, 23, 25.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Заклинских – дома № 4, 18;
- улица Качалы – дома № 1, 3;
- улица Кордуби – дома № 10, 12;
- улица Липкивского – дома № 44, 45.
Где не будет света в Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Героев УПА – дома № 76, 76А, 76Б, 78, 78А, 78Б;
- улица Полищука – дома № 81, 87А;
- улица Пулюя – дома № 9, 11, 13, 15, 17, 19;
- улица Мазепы – дом № 13;
- улица Шевченко – дома № 396, 400.
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