Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 9 февраля
Во Львове некоторые улицы 9 февраля временно останутся без света / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 9 февраля некоторые улицы Франковского, Лычаковского, Шевченковского, Сыховского и Галицкого районов временно останутся без света.
Источник:Львовский горсовет
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
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Где не будет света во Франковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Бойчука – дома № 2, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
- улица Боткина – дома № 2, 2а, 4, 33, 35, 35А, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 71а, 73;
- улица Ковалева – дома № 1, 2, 3, 3А, 5, 5А, 5Б, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 27б-на карте, 29;
- улица Молдавская 76А, 76Б, 76В, 76Г, 76Д, 76Е;
- улица Грабянки – дом № 9;
- улица Стрыйская – дома № 100, 100а, 108з;
- улица Владимира Великого – дом № 178а.
Где не будет света в Галицком районе с 8:00 до 17:00
- улица Замковая – дома № 1, 1а, 2, 2а, 2б, 4, 4Б, 6, 6а, 8, 9б, 10, 10а;
- улица Ужгородская – дома № 12, 12а, 14, 16, 18, 19, 21.
Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Хмелева – дома № 7, 9;
- улица Холодная – дома № 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 25а, 42, 43, 47, 52, 54а, 54б, 60, 62, 66, 66а, 72, 78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 102, 104, 106, 108, 108а, 110, 114, 116, 118, 120;
- улица Холодная боковая – дом № 1;
- проспект Чорновола – дома № 16А, 16Б, 16в, 16г, 16ж, 16з;
- улица Школьная – дома № 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 23, 26, 27, 28, 28а, 32, 32а, 33, 34, 34б, 40, 41;
- улица Шполянская – дома № 11, 11а, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 26, 27;
- улица Плющева – дома № 2, 3, 4, 4а, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17;
- улица Приколийова – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17А, 21в, 25;
- улица Линкольна – дома № 5, 5а, 11, 13, 15, 21, 23;
- улица Миртова – дома № 30, 32, 36, 36А;
- улица Инструментальная – дома № 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12а, 12г;
- улица Климатическая – дом № 1;
- улица Климатическая боковая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 8;
- улица Винница – дома № 41, 42-65, 43, 43а, 43б, 104, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 117а, 117б, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 136, 138, 140, 142, 144, 146;
- улица Грабова – дом № 7;
- улица Арктическая – дом № 42;
- улица Тепличная – дома № 2, 3, 4, 6, 15.
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Где не будет света в Лычавском районе с 8:00 до 17:00
- улица Мучная – дом № 23;
- улица Выговского – дом № 69.
Где не будет света в Сыховском районе с 8:00 до 17:00
- улица Навроцкого – дом № 15;
- улица Дунайская – дом № 2;
- улица Зеленая – дома № 152, 154, 156, 158, 166, 172, 182, 198, 198А;
- улица Свидницкого – дома № 28, 28а, 28Б, 30, 32, 32А;
- улица Сиреневая – дом № 5.
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