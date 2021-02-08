Во Львове некоторые улицы 9 февраля временно останутся без света / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 9 февраля некоторые улицы Франковского, Лычаковского, Шевченковского, Сыховского и Галицкого районов временно останутся без света.