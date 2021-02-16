В Сыховском и Шевченковском районах Львова 17 февраля будут выключать свет / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 17 февраля ряд улиц в Сыховском и Шевченковском районах временно останутся без света.