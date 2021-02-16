Во Львове будут ремонтировать электросети: где не будет света 17 февраля
В Сыховском и Шевченковском районах Львова 17 февраля будут выключать свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 17 февраля ряд улиц в Сыховском и Шевченковском районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить к 17:00.
Читайте также Несли 1,5 километра из-за сугробов: работники МЧС помогли медикам спасти пациентку – видео
Где не будет света в Сыховском районе с 8:00 до 17:00
- улица Боднарская – дома № 6, 8, 10, 12;
- улица Гашека – дом № 15А;
- улица Скорины – дома № 8, 10, 12, 20;
- улица Стрыйская – дома № 53, 59.
Где не будет света в Шевченковском районе с 10:00 до 16:00
- улица Хвылевого – дома № 36, 38, 44.
Поделиться новостью