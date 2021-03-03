Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 3 марта
На некоторых львовских улицах 3 марта будут выключать воду / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты водопроводов. Поэтому 3 марта ряд улиц города временно останутся без воды.
Источник:"Львовводоканал"
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Варшавской, Выговского, Дорошенко и Колессы. Водоснабжение планируют восстановить к 16:00.
Интересно В 4 районах Львова 3 марта будут выключать свет из-за ремонта электросетей: адреса
Где во Львове 3 марта не будет воды
- улица Варшавская – все дома – с 11:00 до 16:00;
- улица Выговского – дом № 53 – с 11:00 до 13:00;
- улица Дрогобыча – все дома – с 11:15 до 14:00;
- улица Костюшко – все дома – с 11:15 до 14:00;
- проезд Кривая Липа – все дома – с 11:15 до 14:00;
- улица Дорошенко – дома № 2, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 – с 11:15 до 14.00;
- улица Колессы – все дома – с 11:30 до 15:00;
- улица Венецианова – все дома – с 11:30 до 15:00.
После окончания проведения ремонтных работ возможно временное загрязнение воды ржавчиной, которая смывается с внутренних стенок водопровода.
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