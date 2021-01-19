"Львовводокнал" продолжает проводить аварийные и плановые ремонты водопроводов города. Поэтому во Львове 19 января несколько улиц временно останутся без водоснабжения.

Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Владимира Великого и Павлова. Водоснабжение планируется восстановить до 15:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".

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Где во Львове не будет воды с 9:30 до 13:00

улица Владимира Великого – дома №79 - 103;

улица Науковая – дома № 66 - 76.

Где во Львове не будет воды с 10:45 до 15:00

улица Павлова – все дома;

улица Кониського – все дома;

улица Павлика – все дома.

После завершения ремонтных работ возможна временная окраска воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.

Обратите внимание! Информацию о других плановых и аварийных отключениях воды во Львове можно найти на сайте "Львовводоканала".