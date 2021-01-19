Во Львове будут ремонтировать водопроводы: где не будет воды 19 января
Во Львове 19 января на нескольких улицах отключат воду / 24 канал
"Львовводокнал" продолжает проводить аварийные и плановые ремонты водопроводов города. Поэтому во Львове 19 января несколько улиц временно останутся без водоснабжения.
Причина отключения воды – проведение ремонтных работ на улицах Владимира Великого и Павлова. Водоснабжение планируется восстановить до 15:00. Об этом сообщили на сайте "Львовводоканала".
Интересно Прогноз погоды во Львове и области на 19 января: температура упадет до -25 градусов
Где во Львове не будет воды с 9:30 до 13:00
- улица Владимира Великого – дома №79 - 103;
- улица Науковая – дома № 66 - 76.
Где во Львове не будет воды с 10:45 до 15:00
- улица Павлова – все дома;
- улица Кониського – все дома;
- улица Павлика – все дома.
После завершения ремонтных работ возможна временная окраска воды ржавчиной, что смывается с внутренних стенок водопровода.
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