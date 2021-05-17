Следователи ГБР завершили проводить досудебное расследование. Сотрудника СБУ обвиняют в присвоении арестованных ювелирных изделий.

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Ювелирку арестовали еще в 2018 году

По материалам следствия, в ноябре 2018 года в Международном аэропорту "Львов" задержали мужчину, который пытался незаконно перевезти более 24 килограммов ювелирных изделий.

Тогда сотрудники СБУ изъяли все золото и серебро.

После этого правоохранители открыли уголовное производство. Следователи хотели установить, способствовали ли таможенники в незаконном перемещении ювелирки.

В конце 2018 года один из львовских райсудов наложил на изделия арест.

Уже в январе 2019 года один из следователей СБУ получил временный доступ к ювелирке для проведения судебных экспертиз.

Однако 14 января 2019 правоохранитель незаконно вернул арестованные изделия владельцу.

Общая стоимость ювелирки в ломе составляет более 8,65 миллиона гривен.



Мужчина пытался провести 24 килограмма ювелирных изделий / Фото ГБР

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Следователи направили обвинительный акт в суд

Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Следователя по особо важным делам одного из отделов Управления СБУ Львовщины обвиняют в превышении служебных полномочий. Если вину правоохранителя докажут в суде, ему будет грозить от 7 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Также ранее следователи СБУ направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины, у которого изъяли ювелирные изделия. Его обвиняют в "незаконных действиях в отношении имущества, на которое наложили арест". Злоумышленнику может грозить до 3 лет за решеткой.



На ювелирку наложили арест/ Фото ГБР

Сотрудник СБУ вернул выборы владельцу / Фото ГБР



Вскоре состоится судебное заседание / Фото ГБР