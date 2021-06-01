Сирены будут звучать только в течение 5 минут – с 14:50 до 14:55. Оповещение будет означать сигнал "Внимание всем".

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Во Львове будут проверять систему оповещения

Во Львове с 14:50 до 14:55 2 июня специалисты будут проверять готовность автоматизированной системы централизованного оповещения. Оповещение – учебное, поэтому практические мероприятия не будут отрабатывать. Львовская мэрия просит жителей города сохранять спокойствие.

Это будет учебное оповещение по сигналам гражданской защиты с включением мобильных и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования, электрических сирен и передачи информации через телевидение и радиовещание. Практические мероприятия отрабатывать не будут,

– отметили в управлении по вопросам ЧС и гражданской защиты населения ЛГС.

Что нужно делать, когда раздается сигнал "Внимание всем"

В управлении отметили, что сирены, которые завтра будут звучать во Львове, означают сигнал "Внимание всем". Услышав этот звук, следует включить радио и настроить его на "UA:Украинское радио" (103,3 МГц).

Также можно включить телевизор и найти эфирные каналы цифрового телевидения "UA:Львов" и "1-й Западный". Именно там объявят сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.