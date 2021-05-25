Перекроют до конца года: во Львове восстанавливают ремонт улицы Филипа Орлика

Во Львове 25 мая восстанавливают ремонт улицы Филипа Орлика. Поэтому часть дороги – улица Веры, Надежды, Любви до дома №2 – перекроют до конца года.

Ремонтные работы начались в 8:00 25 мая. Реконструкцию улицы проводит подрядная организация ООО "Онур "по заказу ЛКП "Львовавтодор".

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Часть улицы Филиппа Орлика перекрыли

Ограничение движения транспорта здесь продлится с 25 мая до 31 декабря. Пресс-секретарь ЛКП "Львовавтодор" Алексей Хмель рассказал, что предыдущую участок, от улицы Миколайчука до Веры, Надежды, Любви, отремонтировали в 2020 году.

Подрядная организация ООО "Онур" планирует расставлять временные знаки и барьерные заграждения для въезда авто на этот участок работ, согласно временной схеме организации дорожного движения, согласованной патрульной полицией,

– добавил Хмель.

По его словам, после завершения работ на этом участке начнут реконструкцию следующей, ведь улица Филипа Орлика должна быть полностью отремонтирована от улицы Миколайчука до Мазепы.

Объезд участка дороги будет проходить по утвержденной схеме.

Реконструкция улицы Филиппа Орлика началась в 2020 году. Стоимость работ составляет 74,8 миллиона гривен



Схема объезда перекрытого участка улицы Филипа Орлика / Фото ЛГС