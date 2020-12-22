Депутат Львовского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Ломага приобрел квартиру на улице Хорватской во Львове еще 3 года назад. Однако сейчас там живет семья, которая утверждает, что документы на квартиру были поддельные, поэтому они не планируют выселяться.

Ломага добился решения суда о принудительном выселении семьи из квартиры. Однако 21 декабря, когда к дому пришла исполнительная служба, активисты уже стояли у подъезда и не давали выполнить решение суда. Об этом сообщил ZAXID.NET.

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Что известно о судебной волоките в отношении квартиры на улице хорватской

Около 3 лет назад Ломага приобрел квартиру на улице Хорватской. По словам ее жительницы, квартиру продали незаконно, потому что документы были поддельные.

Ломага купил эту квартиру у Напольской при 7 имеющихся судах, при невыполненном исполнительном производстве, при 2 открытых уголовных делах. И нотариус все это оформляет,

– отметила жительница квартиры Галина Просолович.

Просолович рассказала, что она – сирота. Предыдущая владелица квартиры – ее тетя, которая была опекуном женщины. В доме родственницы она прожила едва ли не всю свою жизнь. После смерти тети родственники заявили, что имеют завещание и Просолович должна уехать из квартиры. Так, женщина уже более 10 лет борется с рейдерским захватом квартиры.

"На похоронах выяснилось, что квартира приватизирована, ребенок выписан (сын Просолович – 24 канал), у моих родственников на руках завещание. Я в интересах несовершеннолетнего моего сына подаю в суд. Приходит на суд также прокуратура в интересах несовершеннолетнего. Судья выносит решение в пользу ребенка. Но, когда дело подают на апелляцию в этом суде выбрасывают фразу "иск в интересах несовершеннолетнего" и отменяют решение первой инстанции", – пояснила женщина.

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Как женщину пыталась выселить из квартиры исполнительная служба

Ломага добился решения суда о принудительном выселении семьи Просолович из квартиры. 21 декабря под подъезд пришла исполнительная служба. Самого депутата с ними не было. Вместо него приехал представитель Ломаги – не слишком разговорчивый коренастый мужчина. Он рассказал, что депутат не пришел, потому что заболел.

Исполнительную службу ждало разочарование – у дома их встретила немалая группа поддержки Просолович с возгласами "Позор". Все присутствующие хорошо знали о судебных скитаниях семьи женщины.

Очень хорошо знаю ту семью, которая фактически целую жизнь жила в том доме, которая занималась старой тетей, которая ее похоронила, которая целую жизнь прожила здесь. Я ходила на суды, и знаю, как проходили те суды. Это было просто судилище, а не суды,

– рассказала активистка Лидия Конюх.

Исполнительной службе 21 декабря не удалось выселить семью Просолович и они составили протокол о препятствовании деятельности.

Интересно! Юрий Ломага – депутат Львовского горсовета от партии "Европейская солидарность". По профессии он адвокат. Ломага известен тем, что защищал в суде дела относительно скандального строительства, разрушения памятников архитектуры и рейдерства.