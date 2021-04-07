Контроллеры ЛКП "Львовэлектротранс" 6 апреля оштрафовали за безбилетный проезд депутата Львовского городского совета от "Европейской солидарности" Ольгу Посыпанко. Она пыталась избежать штрафа, поэтому во время разговора с контролерами подчеркивала свои связи в мэрии.

Депутат пыталась купить билет во время проверки. Однако не успела этого сделать – контролеры выписали ей штраф.

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Депутата ЛГС оштрафовали за безбилетный проезд

Инцидент произошел 6 апреля в троллейбусе №29, курсирующем от аэропорта до Львовского национального университета. Посыпанко ехала без билета. Когда в троллейбус зашли контролеры, она попыталась оплатить проезд. Однако контролеры оштрафовали ее на 140 гривен.

Бригадир контролеров отдела контроля ЛКП "Львовэлектротранс" Андрей Фок рассказал, что инцидент произошел около 15:30.

Контролеры выявили пассажирку, которая пыталась приобрести проездной билет во время проверки, объясняя это тем, что разговаривала по телефону и не имела возможности купить билет ранее,

– отметил Фок

Мужчина добавил, что во время контроля депутат вела себя "несколько свысока", ссылаясь на различные знакомства с должностными лицами мэрии. Свое удостоверение Посыпанко показывала контролерам нечетко. Они уже потом по фото установили, что это действительно был депутат городского совета.

На фото, которое сделали во время контроля, Посыпанко находилась в троллейбусе с опущенной на подбородок маской, что запрещено действующими противоэпидемическими ограничениями.

Депутат не отрицала своей попытки безбилетного проезда в троллейбусе. Однако комментировать этот инцидент отказалась.

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Обратите внимание! По украинскому законодательству, депутаты местных советов имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако во Львове с 1 апреля весь общественный транспорт курсирует в режиме спецперевозок – все льготы временно отменили.

Что известно об Ольге Посыпанко