Во Львове новоизбранные депутаты "Евросолидарности" и "Свободы" 24 ноября, не ожидая коллег и решение ЦИК по выборам городского головы, провели первую сессию нового городского совета. Избранный городским головой Андрей Садовый подчеркнул, что в результате таких действий в городе неопределенная ситуация с местным самоуправлением.

Кроме того, новоизбранные депутаты нарушили традицию города, когда первым брал слово капеллан, а присягу зачитывает самый старший депутат городского совета. Об этом Андрей Садовый заявил во время своего брифинга, который опубликовал в Фейсбуке.

К слову Это продолжение избирательной кампании, – Садовый о скандальном решении ТИК

Он подчеркнул, что сейчас, когда депутаты принимали присягу, сессионный зал еще даже не был готов. Ведь ее будут готовить только до 3 декабря, когда сначала и должна была быть присяга нового горсовета.

Вот забежали, проголосовали сами за себя. Чтобы вы понимали, депутатам из других фракций никто не звонил, не приглашал. Комиссия фактически работает в интересах одного бизнес-формирования УК: Козловского – Кривецкого. Интересный период жизни нашего города,

– подчеркнул Андрей Садовый.

Он также выразил надежду, что избирательная комиссия продолжит работу относительно публикации результатов выборов, чтобы можно было нормально продолжать работу в городе.

"Фактически, с сегодняшнего дня является непонятной ситуация с полномочиями. Ведь с сегодняшнего дня сессия, которая состоялась, прекращает полномочия действующего городского головы. Новой сессии еще нет. Сейчас наши юристы это все будут изучать", – рассказал Садовый, который фактически несколько дней не будет мэром – до объявления окончательных результатов выборов и составления новой присяги.

Политик подчеркнул, что такой казус случился впервые в истории города Львова. Мол, вероятно инициаторы этого просто хотели показать, "кто в доме хозяин", чем фактически нивелировали выбор общины.

Это просто глупо. Я уважаю здравый смысл и хочу заверить львовян, что буду работать исключительно в рамках закона, уважать его. Все люди, которые его нарушают, понесут наказание,

– заверил кандидат в мэры Львова.

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