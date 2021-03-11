Депутаты Львовского горсовета призывают президента Владимира Зеленского и главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова запретить деятельность пророссийских партий ОПЗЖ и "Партия Шария". По мнению народных избранников, они способствуют расколу украинского общества.

Обращение Зеленского и Разумкова о запрете ОПЗЖ и "Партии Шария" 11 марта поддержал 51 депутат. Народные избранники считают, что эти пророссийские партии должна ждать такая же судьба, как и "Коммунистическую партию" и "Партию регионов", которые запретили в 2014 году.

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Львовские депутаты требуют запрета ОПЗЖ и "Партию Шария"

В своем обращении депутаты Львовского горсовета отметили, что 2 пророссийские политсилы – ОПЗЖ и "Партию Шария" – нужно запретить, по примеру "Коммунистической партии" и "Партии регионов".

По мнению народных избранников, члены этих партий своей деятельностью заигрывают со страной-агрессором. Также они откровенно манипулируют нормами морали, вопросом языка и дружбой с Россией. Все эти действия способствуют расколу украинского общества.

За пророссийскими политиками всегда идут российские танки. Чтобы не допустить этого, нам необходимо уже сегодня запретить деятельность рупоров Кремля,

– добавили депутаты ЛГС.

Депутаты добавили, что сегодня есть шанс успешно завершить эту борьбу. Поэтому они просят Зеленского и Разумкова подготовить и принять законопроект, соответствующие регуляторные акты, которые бы запретили деятельность ОПЗЖ и "Партии Шария", ведь они "отстаивают и активно продвигают интересы российского агрессора"

"Украина вынуждена противостоять гибридной войне с российским влиянием. Кроме борьбы, которая ведется за суверенитет на восточных границах, есть и внутренний враг, который расшатывает ситуацию и подтачивает основы государства", – отметили в обращении.

Народные избранники также отметили, что, запретив ОПЗЖ и "Партию Шария", Украина и нардепы продемонстрируют свою непоколебимую позицию и подтвердят, что осуждают деятельность представителей российского агрессора.

Обратите внимание! Депутаты Ивано-Франковской, Черновицкой и Каменец-Подольской горсоветов также обратились к Зеленскому с просьбой запретить в Украине ОПЗЖ и "Партию Шария".