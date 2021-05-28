Во Львове до конца года перекроют еще одну часть улицы Бандеры: схема объезда

Во Львове продолжается реконструкция улицы Степана Бандеры. Поэтому с 28 мая там перекроют еще один участок дороги – от улицы Антоновича до Героев УПА.

Еще один участок улицы Бандеры перекрыли в 8:00. Реконструкция продлится до конца 2021 года.

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Во Львове перекрыли еще один участок улицы Бандеры

В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета рассказали, что 28 мая в 8:00 перекрыли участок улицы Степана Бандеры от улицы Героев УПА до Антоновича. Движение планируют возобновить в 20:00 31 декабря.

Однако в департаменте отметили, что перекрытие участка не повлечет изменений в движении транспорта по улицам Антоновича и Героев УПА. Объезд дороги будет происходить в соответствии с утвержденной схемой. Работы проводит ООО "Онур" по заказу ЛКП "Львовавтодор".

Схема объезда участка дороги от улицы Героев УПА до Антоновича / Фото ЛГС

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