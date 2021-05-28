Во Львове до конца года перекроют еще одну часть улицы Бандеры: схема объезда

Во Львове продолжается реконструкция улицы Степана Бандеры. Поэтому с 28 мая там перекроют еще один участок дороги – от улицы Антоновича до Героев УПА.
Еще один участок улицы Бандеры перекрыли в 8:00. Реконструкция продлится до конца 2021 года.
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Во Львове перекрыли еще один участок улицы Бандеры
В департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета рассказали, что 28 мая в 8:00 перекрыли участок улицы Степана Бандеры от улицы Героев УПА до Антоновича. Движение планируют возобновить в 20:00 31 декабря.
Однако в департаменте отметили, что перекрытие участка не повлечет изменений в движении транспорта по улицам Антоновича и Героев УПА. Объезд дороги будет происходить в соответствии с утвержденной схемой. Работы проводит ООО "Онур" по заказу ЛКП "Львовавтодор".
Схема объезда участка дороги от улицы Героев УПА до Антоновича / Фото ЛГС
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Коротко о ремонте улицы Бандеры
- На улице Степана Бандеры во Львове, в частности на участке от улицы Городоцкой до Героев УПА, 24 марта начали ремонт. Ее планируют открыть для проезда в июле.
- По проекту, на улице Бандеры отреконструируют все инженерные сети и обустроят новые пути и контактную сеть трамвая.
- Также здесь заменят уличное освещение, обустроят с обеих сторон дороги велосипедные полосы, парковочные карманы для машин скорой помощи, аварийных служб и временной стоянки машин жителей домов.
- После ремонта улица Бандеры станет инклюзивной. Здесь будут снижены тротуары, а все пешеходные зоны станут пригодными для передвижения маломобильных групп населения.
- После реконструкции на улице установят 7 остановок общественного транспорта и 4 светофора.
- Проект предусматривает, что продолжительность строительства дороги составит 9 месяцев.
- Общая стоимость выполнения работ составляет 209,49 миллиона гривен