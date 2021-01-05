Следователи ГБР 5 января 2021 года сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Львовской таможни ГФС. Его обвиняют в умышленном причинении правоохранителю легких телесных повреждений при исполнении полицейским служебных обязанностей.

Хотел сбежать от полиции

Инцидент произошел еще 2 сентября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

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Чиновник на автомобиле Range Rover двигался по улице Дорошенко и проигнорировал требование полицейских остановиться.

Правоохранители, которые были на велосипедах, хотели заблокировать и остановить водителя. Однако работник ГФС решил сбежать.

Ради избежания ответственности за совершение админправонарушения, он умышленно резко вывернул руль вправо и начал движение, чем повредил велосипед и наехал на ногу правоохранителя,

– рассказали в ГБР.

Полицейский получил легкие телесные повреждения.

Что грозит должностному лицу ГФС

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет:

или лишение свободы на 5 лет.



Во Львове чиновник ГФС наехал на полицейского



Злоумышленник хотел скрыться с места происшествия и наехал на велосипед патрульного