Инцидент произошел на улице Хвылевого. Оружие направили на экспертизу.
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Мужчина угрожал патрульным оружием
- Вечером 22 июня патрульные получили вызов о домашнем насилии.
- Не теряя ни минуты, они выехали на место происшествия.
- Полицейские обнаружили в квартире сожителя заявительницы.
- 39-летний львовянин не реагировал требования полицейских и отказывался покинуть помещение.
- Вскоре мужчина все же согласился уйти.
- Он зашел в другую комнату и взял оттуда пистолет.
- Вернувшись, львовянин навел его на патрульных и сказал: "Теперь вы попали".
- Полицейские отреагировали мгновенно.
- Они вытащили свое оружие из кобуры и дали нарушителю указание немедленно бросить пистолет и поднять руки вверх.
- Мужчина сделал это и его сразу задержали.
Мужчина направил на патрульных пистолет / Фото патрульной полиции Львовщины
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Правоохранители проводят расследование
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские изъяли у львовянина оружие и направили его на экспертное исследование.
Мужчине грозит ответственность за "угрозу или насилие в отношении правоохранителя". Статья предусматривает наказание – до 3 лет в тюрьме. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
Львовянину грозит тюрьма / Фото патрульной полиции Львовщины