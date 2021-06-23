"Теперь вы попали": во Львове домашний насильник угрожал патрульным пистолетом – фото

Во Львове 22 июня во время вызова о домашнем насилии мужчина угрожал патрульным пистолетом. Полицейские оперативно среагировали и задержали львовянина.

Инцидент произошел на улице Хвылевого. Оружие направили на экспертизу.

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Мужчина угрожал патрульным оружием

Вечером 22 июня патрульные получили вызов о домашнем насилии.

Не теряя ни минуты, они выехали на место происшествия.

Полицейские обнаружили в квартире сожителя заявительницы.

39-летний львовянин не реагировал требования полицейских и отказывался покинуть помещение.

Вскоре мужчина все же согласился уйти.

Он зашел в другую комнату и взял оттуда пистолет.

Вернувшись, львовянин навел его на патрульных и сказал: "Теперь вы попали".

Полицейские отреагировали мгновенно.

Они вытащили свое оружие из кобуры и дали нарушителю указание немедленно бросить пистолет и поднять руки вверх.

Мужчина сделал это и его сразу задержали.

Мужчина направил на патрульных пистолет / Фото патрульной полиции Львовщины

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Правоохранители проводят расследование

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Полицейские изъяли у львовянина оружие и направили его на экспертное исследование.

Мужчине грозит ответственность за "угрозу или насилие в отношении правоохранителя". Статья предусматривает наказание – до 3 лет в тюрьме. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

Львовянину грозит тюрьма / Фото патрульной полиции Львовщины