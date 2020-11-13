Торговый центр Forum Lviv на улице Под Дубом планируют достроить. В новом помещении откроют кинотеатр "Планета кино" с двумя залами и магазины.

Новое здание площадью 5 тысяч квадратных метров достроят со стороны улицы Джерельной. Такое решение 13 ноября согласовал исполком Львовского горсовета, сообщает 24 канал.

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Что будет в достроенном помещении Forum Lviv

Владельцем ТРЦ Forum Lviv является компания "Мульти Весте Украина 3". Вскоре начнется реализация второй очереди строительства торгового центра. Здесь планируют построить новое помещение со стороны улицы Джерельной общей площадью 5 тысяч квадратных метров. Высота нового помещения не будет превышать 29 метров.

Руководитель управления архитектуры и урбанистики ЛГС Антон Коломейцев рассказал, что в новом помещении торгового центра планируют открыть кинотеатр "Планета кино". Согласно проекту, там также будут торговые площади и зона отдыха.

Исполком Львовского горсовета также обязал застройщика приобщиться к развитию транспортной инфраструктуры вокруг торгового центра Forum Lviv.

Интересно! ТРЦ Forum Lviv на улице Под Дубом открыли в 2015 году. Площадь трехэтажного торгового центра составляет 70 тысяч квадратных метров.



Вскоре начнется 2 этап строительства Forum Lviv / Фото "ВР-групп"



Для ТРЦ Forum Lviv достроят помещение площадью 5 тысяч квадратных метров / Фото "ВР-групп"