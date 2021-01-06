Во Львове двое киевлян осквернили мемориал Небесной сотни: фото
Во Львове 6 января правоохранители задержали двоих киевлян – 20-летнего парня и 19-летнюю девушку. Они нарисовали граффити на стене мемориала Небесной сотни.
Инцидент произошел около 3:00. Киевляне не отрицали свою причастность к правонарушению. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба Патрульной полиции Львовщины.
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Как задержали нарушителей
- Около 3:00 патрульные, проезжая мимо Мемориала Небесной сотни, заметили 2 человек, которые наносили граффити на подпорную стену.
- Нарушителями оказались 20-летний парень и 19-летняя девушка. Оба – жители Киева.
- Возле них стояли баллончики с краской.
- Киевляне не отрицали свою причастность к такому позорному поступку.
Инцидент произошел около 3 часов ночи / Фото Патрульной полиции Львовщины
Что грозит злоумышленникам
Правоохранители отвезли нарушителей в Галицкий отдел полиции. Там участковый составил на них протоколы за нарушение благоустройства.
Размер штрафа определит административная комиссия районной администрации.
Киевляне не отрицали своего поступка / Фото Патрульной полиции Львовщины
Нарушителям грозит штраф / Фото Патрульной полиции Львовщины
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