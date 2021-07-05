Во Львове двое подростков попали в больницу с алкогольным отравлением

Во Львове в детскую больницу попали двое подростков с алкогольным отравлением. Парня врачи нашли на улице, а девушку госпитализировали после празднования Дня рождения.

За последние 6 месяцев в детскую больницу попали с алкогольным отравлением 22 подростка. Самому младшему пациенту было всего 14 лет.

Читайте также Гибель 14-летнего парня в церкви возле Львова: новые подробности

Медики госпитализировали 2 подростков с алкогольным отравлением

Во Львовскую городскую детскую больницу 3 и 4 июня карета скорой привезла двух подростков, парня и девушку. Врачи диагностировали у них отравление неизвестным веществом.

По словам заместителя главного врача детской больницы Романа Гереги, 16-летнего львовянина врачи подобрали на улице. Подросток не реагировал на приезд медиков. В больнице через некоторое время парень пришел в себя. Он начал срывать с себя катетер и бросаться на врачей с кулаками.

В свою очередь, 17-летняя девушка оказалась в больнице после празднования Дня рождения. Ей стало плохо после смешивания различных напитков.

Результатов анализов сегодня еще нет, потому что их делают в другом медицинском учреждении. И пока на руках нет этих результатов, мы ставим диагноз – отравление неизвестным веществом. Хотя есть подозрение, что парень отравился алкоголем, а девушка смешала разные напитки,

– отметил Герега.

Вскоре за девушкой приехали родители. Они забрали ее из больницы домой.

Врач отметил, что в детскую больницу в последнее время довольно часто попадают дети с алкогольным отравлением. За последние пол года госпитализировали 22 пациента разного возраста. Медики просят родителей чаще интересоваться, где и с кем проводят свободное время их дети и чем они занимаются.