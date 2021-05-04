Инцидент случился в 17:16. Причины возникновения возгорания в авто устанавливают правоохранители.
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Во дворе жилого дома сгорело авто
- В 17:16 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Серебристой, 25.
- Там, во дворе дома загорелось авто "ВАЗ 2109".
- На место происшествия немедленно выехали спасатели.
- Пожарные локализовали пожар в 17:28, а уже в 17:31 – полностью его потушили.
- К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 8 сотрудников МЧС.
- К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Однако, огонь полностью уничтожил авто.
- Сейчас причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.
Машина сгорела дотла / Фото ГСЧС Львовской области
Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовской области