Инцидент случился в 17:16. Причины возникновения возгорания в авто устанавливают правоохранители.

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Во дворе жилого дома сгорело авто

  • В 17:16 в МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Серебристой, 25.
  • Там, во дворе дома загорелось авто "ВАЗ 2109".
  • На место происшествия немедленно выехали спасатели.
  • Пожарные локализовали пожар в 17:28, а уже в 17:31 – полностью его потушили.
  • К ликвидации возгорания привлекли 2 единицы спецтехники и 8 сотрудников МЧС.
  • К счастью, в результате инцидента никто из людей не пострадал. Однако, огонь полностью уничтожил авто.
  • Сейчас причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

У Львові на подвір'ї будинку вщент згоріла автівка: фото згарища
Машина сгорела дотла / Фото ГСЧС Львовской области

У Львові на подвір'ї будинку вщент згоріла автівка: фото згарища
Правоохранители проводят расследование / Фото ГСЧС Львовской области