В Львове 4 февраля работники коммунальной службы во время уборки улицы нашел гранату. Боеприпас был времен первой мировой войны и неизвестно, как он оказался посреди улицы.

Мужчина нашел боевую гранату около 9:04 на улице Зеленой. Чрезвычайники изъяли и ликвидировали боеприпас. Интересно Во Львове посреди дороги загорелся Peugeot фото пожарища Как дворник нашел гранату Около 9:04 чрезвычайникам поступило сообщение от работника коммунальной службы.

Дворник рассказал, что во время уборки на улице Зеленой нашел предмет, который напоминал устаревший боеприпас.

Опасная находка размещалась на расстоянии 2 метров от дороги и 20 метров от жилого здания.

На место вызова сразу выехала оперативная группа Сиховского районного отдела ГСЧС Львовщины.

Чрезвычайники установили, что мужчина нашел ручную гранату MillsBomb № 5 времен первой мировой войны.

В этот же день в 16:00 пиротехническая группа изъяла и уничтожила гранату. Обратите внимание! Если вы нашли боеприпасы, не берите их в руки, не наносите по ним удары и не пытайтесь разобрать. Также запрещено переносить или перекатывать их с места на место, бросать их в костер или разводить над ними пламя. Будьте максимально осторожными и сразу звоните в ГСЧС по номеру 101! Это может спасти ваше здоровье и жизнь. Дворник нашел гранату во время уборки / Фото ГСЧС Львовщины Пиротехники уничтожили боеприпас / Фото ГСЧС Львовщины