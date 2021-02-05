Во Львове дворник нашел боевую гранату посреди улицы: фото
Во Львове дворник нашел боевую гранату / ГСЧС Львовщины
В Львове 4 февраля работники коммунальной службы во время уборки улицы нашел гранату. Боеприпас был времен первой мировой войны и неизвестно, как он оказался посреди улицы.
Источник:ГСЧС Львовщины
Мужчина нашел боевую гранату около 9:04 на улице Зеленой. Чрезвычайники изъяли и ликвидировали боеприпас.
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Как дворник нашел гранату
- Около 9:04 чрезвычайникам поступило сообщение от работника коммунальной службы.
- Дворник рассказал, что во время уборки на улице Зеленой нашел предмет, который напоминал устаревший боеприпас.
- Опасная находка размещалась на расстоянии 2 метров от дороги и 20 метров от жилого здания.
- На место вызова сразу выехала оперативная группа Сиховского районного отдела ГСЧС Львовщины.
- Чрезвычайники установили, что мужчина нашел ручную гранату MillsBomb № 5 времен первой мировой войны.
- В этот же день в 16:00 пиротехническая группа изъяла и уничтожила гранату.
Дворник нашел гранату во время уборки / Фото ГСЧС Львовщины
Пиротехники уничтожили боеприпас / Фото ГСЧС Львовщины
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