Во Львове 2 ноября пятая городская клиническая больница начнет принимать больных коронавирусом. В свою очередь, в первой и восьмой больницах увеличат количество коек для пациентов с СОVID-19.

В 5 городской больнице на улице Коновальца обустроят 80 коек для больных коронавирусом. Пациентов с пневмонией, но без COVID-19 переведут в корпус на улице Чупрынки. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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На улице Чупрынки есть 80 коек для больных пневмонией, которым не подтвердили коронавирус.

В 1 городской больнице на улице Ужгородской обустроят еще 80 коек для больных COVID-19. Также установят 60 коек для пациентов с коронавирусом в 8 городской больнице на Навроцкого, часть из которых расположится в помещении центра "Микрохирургия глаза".

В свою очередь, больных пневмонией будут принимать в помещении 4 больницы на улице Свенцицкого. Для этих целей там установили 40 коек.

Также планируется переобустроить некоторые поликлинические отделения для приема больных.

Обратите внимание! Сейчас во львовских больницах есть 920 коек для больных коронавирусом. Однако половина мест уже занята.



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