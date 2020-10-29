Во Львове еще одна больница начнет принимать больных коронавирусом
Во Львове 2 ноября пятая городская клиническая больница начнет принимать больных коронавирусом. В свою очередь, в первой и восьмой больницах увеличат количество коек для пациентов с СОVID-19.
В 5 городской больнице на улице Коновальца обустроят 80 коек для больных коронавирусом. Пациентов с пневмонией, но без COVID-19 переведут в корпус на улице Чупрынки. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.
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На улице Чупрынки есть 80 коек для больных пневмонией, которым не подтвердили коронавирус.
В 1 городской больнице на улице Ужгородской обустроят еще 80 коек для больных COVID-19. Также установят 60 коек для пациентов с коронавирусом в 8 городской больнице на Навроцкого, часть из которых расположится в помещении центра "Микрохирургия глаза".
В свою очередь, больных пневмонией будут принимать в помещении 4 больницы на улице Свенцицкого. Для этих целей там установили 40 коек.
Также планируется переобустроить некоторые поликлинические отделения для приема больных.
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