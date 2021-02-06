Во Львове произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. В результате трагедии одна женщина погибла.

В то же время 3 человека, из которых один ребенок, госпитализированы. Возгорание произошло в помещении на улице Липовая Аллея.

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Детали пожара

После того, как в Службу спасения поступило сообщение о возгорании, к месту происшествия направили:

огнеборцев 29-й, 30-й, 2-й государственных пожарно-спасательных частей Львова;

оперативно-координационный центр.

На момент прибытия квартира была охвачена огнем. Токсичный дым, возникший из-за пожара, заполнил всю лестничную клетку дома.

Что известно о пострадавших

Спасатели обнаружили без сознания 2 человек. Их с признаками отравления продуктами горения передали медикам. Также из охваченного дымом дома вынесли на руках ребенка, которого врачи госпитализировали.

Отметим! Причины и обстоятельства возникновения пожара сейчас выясняют правоохранительные органы.

Всего из задымленных помещений пожарные в спасательных устройствах вывели на свежий воздух 8 человек. В квартире, где возник пожар, спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Погибшей оказалась мать владелицы квартиры.

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