Во Львове трамвай загорелся во время движения: образовались пробки – видео

Возле Львовского цирка произошло задымление трамвая. Впоследствии появилось видео с места. Также пользователи сети сообщили, что в результате этого инцидента образовались заторы.
Это случилось 4 июня примерно в 18:20. Неизвестно есть ли пострадавшие в результате этого инцидента.
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В подписи к этому видео написали, что трамвай двигался по улице Городоцкая. Он направлялся в сторону костела Ольги и Елизаветы, то есть вверх из центра города.
Видео, которое обнародовали длится всего 3 секунды. Пока что официально это событие никак не прокомментировали. Поэтому причина задымления – неизвестна.
Пользователь Андрей Завадский сообщил, что возле Университета МВД образовались пробки в направлении вокзала. Он это написал в чате "Варта1".
На Городоцкой во Львове горел трамвай видео "Варта1"Обратите внимание! В Червонограде на Львовщине 1 июня посреди дороги загорелся автобус Karosa. Он ехал за работниками одного из местных предприятий. В результате пожара автобус сгорел дотла. К счастью, люди в этом пожаре не пострадали.