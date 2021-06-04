Во Львове трамвай загорелся во время движения: образовались пробки – видео

Возле Львовского цирка произошло задымление трамвая. Впоследствии появилось видео с места. Также пользователи сети сообщили, что в результате этого инцидента образовались заторы.

Это случилось 4 июня примерно в 18:20. Неизвестно есть ли пострадавшие в результате этого инцидента.

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В подписи к этому видео написали, что трамвай двигался по улице Городоцкая. Он направлялся в сторону костела Ольги и Елизаветы, то есть вверх из центра города.

Видео, которое обнародовали длится всего 3 секунды. Пока что официально это событие никак не прокомментировали. Поэтому причина задымления – неизвестна.

Пользователь Андрей Завадский сообщил, что возле Университета МВД образовались пробки в направлении вокзала. Он это написал в чате "Варта1".

На Городоцкой во Львове горел трамвай видео "Варта1"