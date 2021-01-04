Львовская ГТО начала официально действовать с 1 января 2021 года. Поэтому для того, чтобы удобно соединить города и села громады со Львовом, исполком утвердил 9 новых маршрутов движения городских автобусов.

Исполком ЛГС утвердил схему 9 маршрутов в села и поселки Львовской ГТО. Комитет продлил 4 имеющихся и создал 5 новых маршрутов. Об этом пресс-служба Львовского горсовета.

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Как городские автобусы будут курсировать в села и города Львовской ГТО

Схему маршрутов, которую утвердил исполком ЛГС, уже согласовала полиция. Поэтому автобусы уже начали курсировать в города и села Львовской ГТО с начала года.

Согласно согласованной схеме маршрутов и решения исполнительного комитета, с 1 января 2021 года начали курсировать 9 маршрутов к населенным пунктам Львовской ГТО. Продлено 4 существующих маршрута и запущено 5 новых. Были определенные перебои в работе маршрутов № 58 и № 59, которые обслуживает наш частный перевозчик, однако все урегулируем,

– сообщили в управлении транспорта ЛГС.

Какие маршруты продлили

№ 1А – город Дубляны – село Малехов – улица Богдана Хмельницкого – улица Липинского – проспект Черновола – проспект Свободы – площадь Мицкевича – площадь Галицкая – площадь Соборная – улица Винниченко – улица Подвальная – площадь Данила Галицкого – улица Гонты – площадь Резни – проспект Черновола – улица Липинского – улица Хмельницкого – Малехов – Дубляны.

– город Дубляны – село Малехов – улица Богдана Хмельницкого – улица Липинского – проспект Черновола – проспект Свободы – площадь Мицкевича – площадь Галицкая – площадь Соборная – улица Винниченко – улица Подвальная – площадь Данила Галицкого – улица Гонты – площадь Резни – проспект Черновола – улица Липинского – улица Хмельницкого – Малехов – Дубляны. № 22 – улица Зерновая – проспект Черновола – улица Варшавская – улица Зелена – Брюховичи (Львовская улица – улица Весенняя – улица Смолистая – улица Независимости – улица Курортная – улица Львовская – улица Под Осовою) – село Воля Гамулецька – село Гряда – село Воля Гамулецька – Брюховичи – улица Зелена – улица Варшавская – проспект Черновола – улица Кулиша – улица Зерновая.

– улица Зерновая – проспект Черновола – улица Варшавская – улица Зелена – Брюховичи (Львовская улица – улица Весенняя – улица Смолистая – улица Независимости – улица Курортная – улица Львовская – улица Под Осовою) – село Воля Гамулецька – село Гряда – село Воля Гамулецька – Брюховичи – улица Зелена – улица Варшавская – проспект Черновола – улица Кулиша – улица Зерновая. № 55 – село Збиранка – улица Замарстыновская – проспект Черновола – площадь Резни – проспект Черновола – улица Зелена – село Збиранка.

– село Збиранка – улица Замарстыновская – проспект Черновола – площадь Резни – проспект Черновола – улица Зелена – село Збиранка. № 56 – село Великие Грибовичи – село Малехов – улица Хмельницкого – станция "Пидзамче" – улица Хмельницкого – село Малехов – село Великие Грибовичи.

Как будут курсировать автобусы по новым маршрутам