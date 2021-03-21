Во Львове готовят дополнительные койкоместа для больных коронавирусом. В этом помогают студенты Университета безопасности жизнедеятельности.

Отделение для больных готовят в одном из корпусов поликлиники на улице Мазепы и в 8-й больнице на улице Навроцкого. Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

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"Студенты Университета безопасности жизнедеятельности сейчас помогают высвобождать корпус на ул. Мазепы, который мы согласовали с поликлиникой под обустройство дополнительных койкомест. Сегодня там начались подготовительные работы, начали первую очередь обустройства дополнительных кроватей", – сказал Маселко.

Всего в поликлинике на улице Мазепы должно появиться 150 коек для больных коронавирусом.

Высвобождение помещений для больных COVID-19 / Фото Львовского городского совета

Где и сколько дополнительных мест появится во Львове

Утвердить количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе львовских поликлиник, должна городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. На первом этапе планируют обустроить 366 мест:

амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице – 36 коек;

2-е поликлиническое отделение на улице Мазепы – 150 коек;

4-я поликлиника на проспекте Красной Калины – 60 коек;

2-я поликлиника на улице Симоненко – 70 коек;

10-я клиническая больница на улице Бой-Желенского – 50 коек.

На обустройство временных COVID-помещений городские власти выделили из бюджета 18 миллионов гривен.

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