Привлекают студентов: во Львове высвобождают помещения для больных COVID-19 – фото
Во Львове готовят дополнительные койкоместа для больных коронавирусом. В этом помогают студенты Университета безопасности жизнедеятельности.
Источник:Львовский городской совет
Отделение для больных готовят в одном из корпусов поликлиники на улице Мазепы и в 8-й больнице на улице Навроцкого. Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
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"Студенты Университета безопасности жизнедеятельности сейчас помогают высвобождать корпус на ул. Мазепы, который мы согласовали с поликлиникой под обустройство дополнительных койкомест. Сегодня там начались подготовительные работы, начали первую очередь обустройства дополнительных кроватей", – сказал Маселко.
Всего в поликлинике на улице Мазепы должно появиться 150 коек для больных коронавирусом.
Высвобождение помещений для больных COVID-19 / Фото Львовского городского совета
Где и сколько дополнительных мест появится во Львове
Утвердить количество и местоположение госпиталей, которые будут развернуты на базе львовских поликлиник, должна городская комиссия по чрезвычайным ситуациям. На первом этапе планируют обустроить 366 мест:
- амбулаторное отделение, которое находится в 8-й больнице – 36 коек;
- 2-е поликлиническое отделение на улице Мазепы – 150 коек;
- 4-я поликлиника на проспекте Красной Калины – 60 коек;
- 2-я поликлиника на улице Симоненко – 70 коек;
- 10-я клиническая больница на улице Бой-Желенского – 50 коек.
На обустройство временных COVID-помещений городские власти выделили из бюджета 18 миллионов гривен.
Коронавирус на Львовщине: главные новости
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