Во Львове хотят отменить увеличение стоимости проезда в общественном транспорте

Депутаты Львовского горсовета хотят отменить решение исполкома о поднятии стоимости проезда в общественном транспорте. Они считают, что новый тариф является необоснованным.

Постановление планируют рассмотреть на пленарном заседании 8 июля. Однако его пока не внесли в повестку дня.

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Во Львове хотят отменить решение о поднятии стоимости проезда

Депутаты ЛГС от фракции "ЕС" Ульяна Пак и Оксана Маруняк являются авторами проекта постановления об отмене решения исполкома горсовета, по которому во Львове повысили стоимость проезда с 7 до 10 гривен. На их взгляд, при установлении нового тарифа нарушили процедуру, так как горсовет не провел общественные слушания. В свою очередь, сама стоимость проезда, по мнению депутатов, является необоснованной, потому что данных о пассажиропотоке нет.

Обоснованная стоимость проезда, отмечали перевозчики, – 14 гривен. Горсовет согласовал тариф в 10 гривен за поездку. Но не имеем уверенности в обоснованности этого тарифа, потому что нет учета пассажиропотока. Мы не знаем, сколько зарабатывает тот или иной перевозчик в день,

– отметила Маруняк

Поэтому, по ее словам, нельзя заявлять, что 7 гривен за поездку – это мало, а 10 или 14 – достаточно, так как говорить об этом нет оснований. Также никто не знает, сколько в электротранспорте перевозят льготников.

"Был еще один аргумент перевозчиков – увеличение стоимости топлива. Но знаем, что два года назад оно стоило 28 гривен, сейчас 27 гривен", – добавила депутат.

Кроме этого, по словам Маруняк, принятие решения об увеличении стоимости проезда не прошло должным образом, так как в городе не провели общественные слушания. В марте состоялись только консультации, но людям тогда лишь сообщили о поднятии цены на проезд, а повлиять на это решение они никак не могли. Кроме этого, во Львове создали 2 петиции относительно снижения стоимости проезда. Они набрали нужное количество голосов.

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Проект постановления рассмотрят на заседании

Маруняк отметила, что постановления в повестке дня пока нет. Его должен внести городской глава. Однако, если постановление не внесут в этом месяце, депутаты будут предлагать рассмотреть его на следующих заседаниях.

Директор юридического департамента ЛГС Хелена Пайонкевич рассказала, что проект постановления завизировал с замечаниями юридический департамент ЛГС. Их озвучат на заседании.

"Совет может отменять решение исполкома, но только в случаях их несоответствия законам Украины. Формально мы не имеем оснований для отмены этого решения. Мы завизировали этот проект решения с замечаниями, потому что не обосновано, каким требованиям закона не соответствует это решение исполкома", – добавила Пайонкевич.

Перевозчики могут перейти на свободный тариф

Исполком ЛГС 21 мая принял решение повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 10 гривен. Цена одинаковая как в автобусах, так и в трамваях и троллейбусах.

Руководитель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка рассказал, что если львовским перевозчикам придется возвращаться к тарифу 7 гривен за поездку, то они не смогут оказывать надлежащие услуги. И тогда они перейдут на свободный тариф – то есть каждый перевозчик будет устанавливать свою цену на поездку.

Если депутаты примут такое решение, то окажут медвежью услугу львовянам. Частные перевозчики перейдут на свободный тариф, который будет значительно выше, чем сейчас,

– говорит он.

Кроме этого, перевозчики не будут возить те категории льготников, которым такое право не предоставил закон, – пенсионеров, школьников и инвалидов третьей группы.

Руководитель концерна "Экопастранс" Игорь Самардак отметил, что недавно перевозчики начали работать на принципах здоровой конкуренции. Они получили возможность купить новые автобусы, в том числе 12 автобусов с кондиционерами. Однако, по его словам, что будет дальше – непонятно.

"Впервые частные перевозчики начали реальную конкуренцию, работают над проектом электробуса, и это не стоило бюджету миллиардов, как к примеру в АТП-1, туда постоянно идут вливания", – добавил Самардак.

По его словам, из-за непонятных правил игры предприятию пришлось приостановить поставки нескольких автобусов, за которые предприниматели уже заплатили аванс.

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