Во Львове планируют создать 3 Территориальных медицинских объединения. Поэтому медицинский городок построят на базе первого ТМО, которое будет специализироваться на ургентной медицине.

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Сейчас медучреждения конкурируют между собой

Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что в 2020 году больницы впервые начали получать деньги за пациентов, которых пролечили. В результате образовался рынок услуг, поэтому медучреждения начали конкурировать. Мощные больницы генерируют большее количество услуг. В свою очередь, медучреждения поменьше не имеют таких возможностей.

НСЗУ будет уменьшать индекс оплаты за каждый пакет. Если раньше оплачивали 100% за каждого пациента, то к концу года это может быть 85%, а в следующем – 60%, то есть почти в 2 раза меньше за ту же работу. Это означает, что средств будет меньше,

– отметил Москаленко.

Именно поэтому во Львове хотят создать 3 объединения больниц. Это позволит дополнительно экономить деньги, открывать новые пакеты и увеличивать количество пролеченных пациентов.

"И поэтому автоматически увеличить средства на оплату труда медицинских работников. И самое главное, это повышение качества услуг и предоставления той услуги, которой пока нет и за ней едут заграницу", – отметил чиновник.

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Во Львове построят медицинский городок

Во время форума подписали Меморандум между Международной финансовой корпорацией, Агентством государственно-частного партнерства и управлением здравоохранения Львовского горсовета. Он позволит начать процесс оценки финансирования для развития медицинского городка на базе институтов первого ТМО.

"Объединение больниц – это второй обязательный шаг реформы. Это улучшение услуг и увеличение суммы средств, повышение оплаты работникам", – добавил Москаленко.

Кроме этого, Львов получит грант на разработку комплексной стратегии качественных медицинских услуг и помощь с разработкой экономических моделей для медучреждений.

Коротко о Территориальных медицинских объединениях во Львове