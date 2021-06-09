Во Львове планируют создать 3 Территориальных медицинских объединения. Поэтому медицинский городок построят на базе первого ТМО, которое будет специализироваться на ургентной медицине.
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Сейчас медучреждения конкурируют между собой
Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что в 2020 году больницы впервые начали получать деньги за пациентов, которых пролечили. В результате образовался рынок услуг, поэтому медучреждения начали конкурировать. Мощные больницы генерируют большее количество услуг. В свою очередь, медучреждения поменьше не имеют таких возможностей.
НСЗУ будет уменьшать индекс оплаты за каждый пакет. Если раньше оплачивали 100% за каждого пациента, то к концу года это может быть 85%, а в следующем – 60%, то есть почти в 2 раза меньше за ту же работу. Это означает, что средств будет меньше,
– отметил Москаленко.
Именно поэтому во Львове хотят создать 3 объединения больниц. Это позволит дополнительно экономить деньги, открывать новые пакеты и увеличивать количество пролеченных пациентов.
"И поэтому автоматически увеличить средства на оплату труда медицинских работников. И самое главное, это повышение качества услуг и предоставления той услуги, которой пока нет и за ней едут заграницу", – отметил чиновник.
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Во Львове построят медицинский городок
Во время форума подписали Меморандум между Международной финансовой корпорацией, Агентством государственно-частного партнерства и управлением здравоохранения Львовского горсовета. Он позволит начать процесс оценки финансирования для развития медицинского городка на базе институтов первого ТМО.
"Объединение больниц – это второй обязательный шаг реформы. Это улучшение услуг и увеличение суммы средств, повышение оплаты работникам", – добавил Москаленко.
Кроме этого, Львов получит грант на разработку комплексной стратегии качественных медицинских услуг и помощь с разработкой экономических моделей для медучреждений.
Коротко о Территориальных медицинских объединениях во Львове
- Львовские медучреждения планируют объединить в 3 ТМО. Каждое объединение будет иметь свой профиль – ургентная медицинская помощь, восстановленное лечение и акушерство и гинекология.
- Ургентная медицинская помощь. В Львовское территориальное медицинское объединение "Многопрофильная больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" войдут 8-я больница, больница скорой медицинской помощи и городская детская больница.
- Восстановленное лечение. В медицинское объединение "Больница планового лечения, реабилитации и паллиативной помощи" войдут 1-я, 4-я, 5-я больницы и больница "Хоспис". Здесь будут лечить людей, требующих постоянной помощи.
- Акушерство и гинекология. В Львовское ТМО акушерства и гинекологии войдут роддом №1 на улице Мечникова и родильное отделение на улице Рапопорта.