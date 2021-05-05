Также может вырасти стоимость билетов в трамваях и троллейбусах. Однако там будет скидка для пассажиров, которые будут покупать билеты через электронные сервисы.

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Кто об этом рассказал

Возможное увеличение цен анонсировал в разговоре с журналистами руководитель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка. По его словам, перевозчики надеются, что исполком горсовета рассмотрит соответствующее решение уже на этой неделе.

Сколько будет стоить билет в электротранспорте

В трамваях и троллейбусах города цена также должна вырасти до 10 гривен. Однако при покупке через электронные сервисы цена составит 8,50 гривны.

Обратите внимание! В феврале заговорили о том, что стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти на всей территории Украины. Эксперты тогда были уверены, что COVID-19 существенно повлиял на пассажиропоток, поэтому подорожание неизбежно.