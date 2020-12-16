Сейчас во львовских больницах, где лечат больных коронавирусом, есть 434 кислородные концентраторы. Однако их количество хотят увеличить до более 700. Поэтому город закупит еще 127 кислородных концентраторов.

Кислородные концентраторы крайне необходимы для больных коронавирусом. Поэтому во Львове постоянно увеличивают количество кислородных точек в больницах, где лечат пациентов с COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Количество кислородных концентраторов в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, планируют увеличить до более 700.

Закуплено 434 кислородных концентратора, планируем еще 127 доставить до конца года. Также имеем благоустроенную 491 кислородную точку, и до конца года планируем еще 247 дооборудовать,

– отметила руководитель городского штаба противодействия COVID Галина Слична.

Сейчас в городских больницах Львова, которые принимают больных коронавирусом, обустроили 1300 коек. По состоянию на 16 декабря от COVID-19 лечатся 474 пациента. Так, 826 коек пока остаются свободными. В среднем, в госпитализации нуждаются лишь 2% больных.

Обратите внимание! С начала пандемии коронавирус во Львове и области подтвердили 54,8 тысячи случаев инфицирования COVID-19. К сожалению, умерли более 1,5 тысячи пациентов, но 39,56 тысячи больных выздоровели. По состоянию на 16 декабря на Львовщине коронавирус подтвердили в 600 человек, среди которых 372 львовян.