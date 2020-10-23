Львовские власти планируют ограничить въезд в город автомобилей с некачественным горючим и двигателями без нейтрализаторов выбросов. А до 2030 года во Львове планируют вообще запретить дизельные автомобили.

Управления экологии Львовского горсовета создало комплекс мероприятий для улучшения качества воздуха в городе. Однако без изменений в законодательстве на государственном уровне воплотить их невозможно. Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали программы улучшения воздуха во Львове

Исполком горсовета согласовал комплекс мер, который разработало управление экологии, 16 октября.

В этой программе более 30 пунктов. Среди основных мер – ограничение передвижения по Львову на автомобилях, которые загрязняют воздух.

Во Львове планируют создать ограниченные зоны выбросов. К ним можно будет заехать только автомобилем, который соответствует евростандарту топлива или имеет альтернативный привод.

Кроме этого, городская власть хочет запретить въезд в самые загрязненные зоны Львова на автомобилях, которые изготовили до 1991 года, и на автомобилях без катализаторов.

Запрет дизельных автомобилей во Львове

После 2025 года в городе хотят полностью запретить автомобили, которые не соответствуют евростандарту топлива. После воплощения всех этих мероприятий, ориентировочно до 2030 года, во Львове вообще запретят въезд в город дизельных автомобилей.

В программе, которую согласовал исполком горсовета, также указаны рекомендации по общественному транспорту. Так, перевозчикам, автобусы которых не будут соответствовать экологическим нормам, город будет отказывать в сотрудничестве. Все городские автобусы должны быть оборудованы каталитическими нейтрализаторами выбросов.

Интересно! Въезд дизельных автомобилей ограничен в ряде европейских городов – Риме, Париже, Барселоне и более чем в 20 городах Германии.

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Без изменения законодательства в Украине план горсовета – невыполним

Руководитель управления экологии Львовского горсовета Александра Сладкова рассказала, что на уровне города все эти меры осуществить невозможно. Однако городская власть сможет начать действовать тогда, когда изменится законодательство на государственном уровне.

В Германии такие вещи работают, и когда исследование показывает, что с качеством воздуха есть проблемы, то они могут устанавливать запрет въезда автомобилей определенного класса двигателей. Здесь говорится о том, что если наше национальное законодательство позволит, и если будет на это потребность, тогда на определенный срок можно ограничить въезд определенного класса двигателей,

– отметила Сладкова.

Она добавила, что качество воздуха в Львове очень улучшилась после введения карантина, хотя до апреля некоторые зоны города были очень загазованным.