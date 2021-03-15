Львовские патрульные 14 марта задержали иностранца, который напал на мужчину. Злоумышленник ударил львовянина ножом в спину и ягодицы.

Инцидент произошел около 17:00 на улице Гринченко. Иностранцу грозит тюрьма. Читайте также Спрятался в кустах: львовские патрульные нашли хулигана по следам на снегу – фото Иностранец напал на львовянина с ножом Патрульные около 17:00 получили вызов о том, что на улице Гринченко ранили мужчину.

По словам 40-летнего львовянина неизвестный мужчина ударил его несколько раз ножом – в спину и ягодицы.

Пострадавший попал в больницу.

Патрульные обследовали прилегающие улицы и вскоре нашли мужчину, который был похож на описание нападающего.

Он заметно нервничал и даже пытался убежать.

Задержанным оказался 28-летний иностранец, который живет во Львове.

Мужчина признался в том, что ранил львовянина.

Иностранец подрезал львовянина / Фото патрульной полиции Львовщины Иностранцу грозит тюрьма На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, а иностранца задержали. Ему грозит ответственность за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.