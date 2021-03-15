Во Львове иностранец подрезал прохожего: фото
Львовские патрульные 14 марта задержали иностранца, который напал на мужчину. Злоумышленник ударил львовянина ножом в спину и ягодицы.
Источник:Патрульная полиция Львовщины
Инцидент произошел около 17:00 на улице Гринченко. Иностранцу грозит тюрьма.
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Иностранец напал на львовянина с ножом
- Патрульные около 17:00 получили вызов о том, что на улице Гринченко ранили мужчину.
- По словам 40-летнего львовянина неизвестный мужчина ударил его несколько раз ножом – в спину и ягодицы.
- Пострадавший попал в больницу.
- Патрульные обследовали прилегающие улицы и вскоре нашли мужчину, который был похож на описание нападающего.
- Он заметно нервничал и даже пытался убежать.
- Задержанным оказался 28-летний иностранец, который живет во Львове.
- Мужчина признался в том, что ранил львовянина.
Иностранец подрезал львовянина / Фото патрульной полиции Львовщины
Иностранцу грозит тюрьма
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, а иностранца задержали.
Ему грозит ответственность за "умышленное нанесение тяжкого телесного повреждения". Санкция статьи предусматривает наказание – от 5 до 8 лет за решеткой. Правоохранители продолжают проводить досудебное расследование.
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