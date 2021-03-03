Во Львове 2 марта правоохранители задержали иностранца, который пытался дать взятку сотруднику СБУ. Мужчина надеялся, что за деньги спецслужащий не будет препятствовать ему во время оформления разрешительных документов на постоянное проживание в Украине.

Иностранца задержали сотрудники СБУ и ГУ Нацполиции Львовщины под процессуальным руководством военной прокуратуры Львовского гарнизона. Вскоре мужчине изберут меру пресечения. Интересно Взял 20 тысяч гривен взятки: на Львовщине будут судить чиновника Госводагентства Как иностранец пытался дать взятку сотруднику СБУ По данным следствия, 46-летний армянин, который занимается нелегальным игорным бизнесом, предложил стражу порядка 1000 долларов взятки.

Он хотел подкупить сотрудника СБУ, чтобы тот не препятствовал ему в оформлении разрешительных документов на постоянное проживание в Украине.

Однако спецслужба в установленном порядке уведомила руководство об этом незаконном предложении.

Правоохранители задокументировали факт передачи взятки и задержали злоумышленника.

Правоохранители задержали иностранца / Фото Управления СБУ Львовщины Что грозит мужчине Правоохранители сообщили иностранцу о подозрении в "предложении или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу". Максимальное наказание, которое предусматривает санкция статьи, – от 4 до 8 лет за решеткой с конфискацией имущества. Вскоре мужчине изберут меру пресечения в виде содержания под стражей.

Вскоре мужчине изберут меру пресечения / Фото Управления СБУ Львовщины