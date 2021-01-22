Во Львове пропала 12-летняя школьница Александра Дорош. Девочка 21 января вышла из дома и до сих пор не вернулась. Полиция объявила ее в розыск.

Школьница училась в одной из львовских гимназий. Правоохранители пока не установили, где сейчас она находится. Об этом в фейсбуке сообщила пресс-служба полиции Львовщины. Читайте также Ребенок остался без отца: на Львовщине семья отравилась угарным газом – фото Как исчезла 12-летняя школьница Около 11:40 21 января 12-летняя школьница Александра Дорош вышла из дома и до сих пор не вернулась. Сейчас место ее пребывания неизвестно.

Девочка – ученица 7 класса одной из львовских гимназий.

Рост школьницы – 154 сантиметра. У девочки среднее телосложение, длинные темные волосы с прядями розового цвета, глаза – темные.

Пропавшая была одета в куртку золотистого цвета, бежевую шапку, черные джинсы, с собой у нее была черная сумка.

Правоохранители просят всех, кому известна информация о местонахождении девочки, сообщить на оперативную линию 102 или по телефонам 258-69-00, 238-43-95, 067-966-5556.

Во Львове 21 января пропала 12-летняя школьница / Фото полиции Львовщины