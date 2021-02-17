Во Львове 12 февраля исчезла ученица первого курса одного из профессионально-технических училищ города Виктория Мудрик. Девушка вышла из дому на обучение и до сих пор не вернулась.

Об исчезновении несовершеннолетней правоохранителям сообщил ее отец. Полиция объявила девушку в розыск. Читайте также Во Львове на влюбленных упала глыба льда: девушка получила множественные открытые переломы Как исчезла девушка Около 20:00 16 февраля в милицию обратился 43-летний львовянин.

Мужчина рассказал, что его несовершеннолетняя дочь 12 февраля в 8:10 вышла из дома на учебу до сих пор не вернулась.

С тех пор место ее пребывания неизвестно.

Как установили правоохранители, в последний раз девушку видели 12 февраля в училище.

Однако неизвестно, куда она пошла после обучения, ведь на связь с родными она не выходит.

Виктория Мудрик исчезла 12 февраля / Фото полиции Львовщины Особые приметы львовянки на вид 16 – 17 лет, худощавого телосложения,

рост – 156 сантиметров,

темно-вишневые волосы, карие глаза и густые темные брови.

Была одета в красную куртку, красную шапку, синие джинсы, черные ботинки и имела с собой черный рюкзак с блестками. К поискам без вести пропавшей привлекли сотрудников отдела полиции № 1 Львовского райуправления милиции и других территориальных подразделений полиции Львовщины. Правоохранители просят всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении пропавшей девушки, позвонить на оперативную линию 102.