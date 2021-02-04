Из Львовской областной клинической больницы 4 февраля выписали новорожденную девочку. Она родилась с коронавирусом, ведь ее мать заболела COVID-19 во время беременности.

Источник: фейсбук Львовской областной клинической больницы

Мать девочки – жена львовского священника Петра Терлецкого. За ее жизнь долгое время боролись врачи.

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Борьба за жизнь матери и ребенка была тяжелой

Новорожденная девочка – 6 ребенок в семье. Ее мать заболела коронавирусом во время беременности. 5 января из Львовской больницы скорой медицинской помощи ее выписали, а 4 февраля выписали и ребенка.

Была чрезвычайно сложная и изнурительная борьба за жизнь матери 6 детей, которую выхаживали в БСМП и маленькой преждевременно родившейся девочки Даши, которой с первых минут жизни занимались медики Неонатального центра нашей ЛОКЛ. Сказать, что путь к выздоровлению был непростой, это не сказать ничего,

– рассказали в больнице.

Девочка родилась на 29 неделе беременности. Она весила всего 1230 граммов. В тяжелом состоянии младенца перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных ЛОКЛ.

"Получила сурфактант, ИВЛ, комплексное интенсивное лечение и постоянный мониторинг жизненно важных функций. На 4-й день жизни получили положительный ПЦР-тест на COVID-19. В отделении интенсивной терапии лечилась 16 дней", – сообщили медики.

После того, как состояние девочки стабилизировалось и она получила отрицательный тест на коронавирус, ее перевели в отделение патологии недоношенных новорожденных. Медики продолжали лечить младенца. Девочка постепенно росла, набиралась силы и вскоре начала самостоятельно сосать и хорошо усваивать пищу.

Смотрите фото выписки новорожденной девочки, у которой был коронавирус / Фото ЛОКЛ

Как выписали новорожденную

Девочку полностью обследовали и проконсультировали смежные специалисты. Отец навещал ребенка после снятия карантинных ограничений, а мать сразу смогла увидеть девочку и общаться с ней после успешного завершения своего лечения. Все необходимые медикаменты, расходные материалы, средства гигиены для лечения и ухода младенца обеспечила администрация ЛОКЛ.

"Сегодня крошка Даша с весом 2 килограмма 810 граммов вернулась домой к своей большой семье, к своим сестричкам и братикам, к своей маме и папе, наконец семья Терлецьких воссоединилась. Эмоции просто невероятные, а за каждой эмоцией большой труд и Божья милость!" – подытожили в больнице.