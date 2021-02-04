Путь к выздоровлению был непростой: во Львове выписали младенца, родившегося с COVID-19
Из Львовской областной клинической больницы 4 февраля выписали новорожденную девочку. Она родилась с коронавирусом, ведь ее мать заболела COVID-19 во время беременности.
Источник: фейсбук Львовской областной клинической больницы
Мать девочки – жена львовского священника Петра Терлецкого. За ее жизнь долгое время боролись врачи.
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Борьба за жизнь матери и ребенка была тяжелой
Новорожденная девочка – 6 ребенок в семье. Ее мать заболела коронавирусом во время беременности. 5 января из Львовской больницы скорой медицинской помощи ее выписали, а 4 февраля выписали и ребенка.
Была чрезвычайно сложная и изнурительная борьба за жизнь матери 6 детей, которую выхаживали в БСМП и маленькой преждевременно родившейся девочки Даши, которой с первых минут жизни занимались медики Неонатального центра нашей ЛОКЛ. Сказать, что путь к выздоровлению был непростой, это не сказать ничего,
– рассказали в больнице.
Девочка родилась на 29 неделе беременности. Она весила всего 1230 граммов. В тяжелом состоянии младенца перевели в отделение интенсивной терапии новорожденных ЛОКЛ.
"Получила сурфактант, ИВЛ, комплексное интенсивное лечение и постоянный мониторинг жизненно важных функций. На 4-й день жизни получили положительный ПЦР-тест на COVID-19. В отделении интенсивной терапии лечилась 16 дней", – сообщили медики.
После того, как состояние девочки стабилизировалось и она получила отрицательный тест на коронавирус, ее перевели в отделение патологии недоношенных новорожденных. Медики продолжали лечить младенца. Девочка постепенно росла, набиралась силы и вскоре начала самостоятельно сосать и хорошо усваивать пищу.
Смотрите фото выписки новорожденной девочки, у которой был коронавирус / Фото ЛОКЛ
Как выписали новорожденную
Девочку полностью обследовали и проконсультировали смежные специалисты. Отец навещал ребенка после снятия карантинных ограничений, а мать сразу смогла увидеть девочку и общаться с ней после успешного завершения своего лечения. Все необходимые медикаменты, расходные материалы, средства гигиены для лечения и ухода младенца обеспечила администрация ЛОКЛ.
"Сегодня крошка Даша с весом 2 килограмма 810 граммов вернулась домой к своей большой семье, к своим сестричкам и братикам, к своей маме и папе, наконец семья Терлецьких воссоединилась. Эмоции просто невероятные, а за каждой эмоцией большой труд и Божья милость!" – подытожили в больнице.
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