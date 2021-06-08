Во Львове из окна 7 этажа студенческого общежития выпала 17-летняя девушка

Из окна 7 этажа общежития на улице Лисинецкой выпала 17-летняя девушка. Студентка получила травмы, которые были несовместимы с жизнью. Она погибла на месте.

В 9-этажном общежитии на улице Лисинецкой проживают студенты Технико-экономического колледжа НУ "Львовская политехника". По информации ZAXID.NET, погибшая училась на 2 курсе.

К теме Была под наркотиками: в Днепре с 10 этажа выпрыгнула молодая девушка

В результате падения с 7 этажа девушка погибла

Примерно в 6:00 правоохранителям поступило сообщение от медиков.

Они рассказали, что на улице Лисинецкой погибла молодая девушка, которая упала с высоты.

На место происшествия приехали следственно-оперативная группа и сотрудники других подразделений Львовского райуправления полиции.

Погибшей оказалась 17-летняя жительница Яворовского района.

Она выпала из окна 7 этажа общежития, в котором проживала.

Правоохранители проводят расследование

В пресс-службе НУ "Львовская политехника" рассказали, что погибшая училась на 2 курсе Технико-экономического колледжа на специальности правоведение.

Она была одна в комнате, заперлась изнутри. На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства гибели,

– сказала спикер университета Наталья Павлишин.

Правоохранители планируют открыть уголовное производство за умышленное убийство с пометкой "самоубийство". Сейчас следователи проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все причины и обстоятельства произошедшего.