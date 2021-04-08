Из озера в Стрыйском парке 8 апреля сбежал белый лебедь-шипун. Птица оказалась довольно далеко от своего дома. Беглеца поймали на улице Ивана Франко, в нескольких сотнях метров от озера.

Фото, которые опубликовала на своей странице в фейсбуке львовянка под псевдонимом May Lee, довольно быстро стали вирусными в сети. На фотографиях изображен мужчина, который несет большого лебедя почти в центре Львова.

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Лебедя поймали и вернули в Стрыйский парк

Белый лебедь-шипун сбежал с озера в Стрыйском парке 8 апреля. Работники парка быстро заметили, что не хватает одной птицы. Они немедленно отправились на поиски и уже через некоторое время обнаружили лебедя на улице Ивана Франко, в нескольких сотнях метров от парка. Птицу поймали и вернули в домик на озере. В результате инцидента он не пострадал и сейчас чувствует себя хорошо.

В фейсбуке быстро распространилось фото, на котором изображен мужчина, несущий в руках большого белого лебедя недалеко от перекрестка улиц Парковой и Франко. Пользователи сети с удовольствием обсуждали эту странную картину – откуда взялась птица и куда ее несут.

В администрации парка рассказали, что мужчина на фото – их работник. Он поймал лебедя и нес его в Стрыйский парк. Там на озере живут 6 лебедей-шипунов – 4 черных и 2 белых. Обычно парковым лебедям обрезают крылья, чтобы они не могли убежать. Однако даже с обрезанными крыльями птицы могут летать на небольшие расстояния.

Интересно! На озере в Стрыйском парке в 2018 году появился домик для лебедей. В 2019 году там поселились черные лебеди.



Из Стрыйского парка сбежал лебедь-шипун / Фото May Lee



Птицу вернули в парк / Фото May Lee