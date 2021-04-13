Во Львове из-за нарушения карантина закрыли ряд заведений: видео
Локдаун во Львове продлится как минимум до 19 апреля. Бары, пабы и рестораны могут работать только на доставку и на вынос. Мониторинговые группы зафиксировали ряд нарушений карантина, поэтому заведения, которые принимали посетителей, решили закрыть.
Источник:Львовский горсовет
Мониторинговые группы достаточно активно работали в течение выходных, поэтому выявили много нарушений. Решение о закрытии ряда заведений во Львове приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 13 апреля.
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Многие заведения во Львове придерживаются карантина
Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что 13 апреля на заседание комиссии ТЭБ и ЧС решили закрыть ряд учреждений. Решение приняли по результатам проверки баров, пабов и ресторанов и их работы в субботу и воскресенье.
Правоохранители и мониторинговые группы работали достаточно активно, поэтому в течение выходных они составили много протоколов. Москаленко добавил, что большинство заведений были закрыты и действительно придерживались карантина.
Но, к сожалению, в тот момент, когда некоторые выполняют и избегают лишних социальных контактов, мы наблюдаем, что ряд объектов не выполняют те правила и грубо нарушают карантин,
– отметил чиновник.
По словам чиновника, на нарушение локдауна нужно кардинально реагировать в то время, когда реанимации переполнены, а другие учреждения добросовестно соблюдают карантин. По мнению Москаленко, пабы и рестораны, которые принимают посетителей, несмотря на все ограничения, нужно обязательно временно закрывать.
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Какие львовские заведения закрыли из-за нарушения карантина
Комиссия решила временно закрыть заведения, которые нарушали карантин:
- кальян-бар "ДИРА" (площадь Петрушевича, 5);
- кафе "Cat Cafe" (площадь Генерала Григоренко, 1);
- кафе "143 LOUNGE LVIV" (улица Дорошенко, 7);
- паб "Железная шапка" (улица Театральная, 23);
- ресторан-клуб "ART-HALL" (проезд Кривая Липа, 6).
Москаленко добавил, что ООО "Ресторан Бачевских" выписали официальное предупреждение за фотографии, которые обнаружила комиссия.
"Поскольку протокола не было, сегодня было зафиксировано лишь предупреждение", – отметил заместитель мэра.
Смотрите видео, почему во Львове закрыли ряд заведений:
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