Локдаун во Львове продлится как минимум до 19 апреля. Бары, пабы и рестораны могут работать только на доставку и на вынос. Мониторинговые группы зафиксировали ряд нарушений карантина, поэтому заведения, которые принимали посетителей, решили закрыть.

Мониторинговые группы достаточно активно работали в течение выходных, поэтому выявили много нарушений. Решение о закрытии ряда заведений во Львове приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 13 апреля.

Актуально Коронавирус во Львове и области: неутешительная статистика заболеваемости

Многие заведения во Львове придерживаются карантина

Первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко рассказал, что 13 апреля на заседание комиссии ТЭБ и ЧС решили закрыть ряд учреждений. Решение приняли по результатам проверки баров, пабов и ресторанов и их работы в субботу и воскресенье.

Правоохранители и мониторинговые группы работали достаточно активно, поэтому в течение выходных они составили много протоколов. Москаленко добавил, что большинство заведений были закрыты и действительно придерживались карантина.

Но, к сожалению, в тот момент, когда некоторые выполняют и избегают лишних социальных контактов, мы наблюдаем, что ряд объектов не выполняют те правила и грубо нарушают карантин,

– отметил чиновник.

По словам чиновника, на нарушение локдауна нужно кардинально реагировать в то время, когда реанимации переполнены, а другие учреждения добросовестно соблюдают карантин. По мнению Москаленко, пабы и рестораны, которые принимают посетителей, несмотря на все ограничения, нужно обязательно временно закрывать.

Интересно Показатели заболеваемости не позволяют: во Львове пока не будут ослаблять карантин

Какие львовские заведения закрыли из-за нарушения карантина

Комиссия решила временно закрыть заведения, которые нарушали карантин:

кальян-бар "ДИРА" (площадь Петрушевича, 5);

кафе "Cat Cafe" (площадь Генерала Григоренко, 1);

кафе "143 LOUNGE LVIV" (улица Дорошенко, 7);

паб "Железная шапка" (улица Театральная, 23);

ресторан-клуб "ART-HALL" (проезд Кривая Липа, 6).

Москаленко добавил, что ООО "Ресторан Бачевских" выписали официальное предупреждение за фотографии, которые обнаружила комиссия.

"Поскольку протокола не было, сегодня было зафиксировано лишь предупреждение", – отметил заместитель мэра.

Обратите внимание! Городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 1 апреля приняла решение о закрытии 20 ночных клубов. Также во Львове на время локдауна запрещена продажа алкоголя на разлив в заведениях, работающих на вынос.

Смотрите видео, почему во Львове закрыли ряд заведений: