Городская комиссия ТЭБ и ЧС 19 апреля приняла решение закрыть еще 2 львовских заведения из-за нарушения карантина. Рестораны Park.Art of Rest и "Замок Лева" не будут работать до окончания локдауна.

Львовщина сейчас находится в красной зоне. Поэтому заведения общественного питания могут работать только на доставку и на вынос.

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Рестораны закрыли из-за нарушения карантина

Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко рассказал, что 19 апреля состоялось заседание городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, на котором приняли решение закрыть 2 ресторана. Учреждения закрыли из-за нарушения карантина.

Видео, попавшие в соцсети не только возмутили, а вызвали непонимание, как во время карантина, когда реанимации в больницах переполнены, когда койко-место на вес золота, происходят массовые действа,

– добавил чиновник.

Москаленко отметил, что в ресторане Park.Art of Rest 18 апреля состоялось массовое действо с участием известного исполнителя.

"Во-первых, это заведение не должно функционировать, во-вторых, оно подвергало угрозе всех тех, кто там был, в-третьих, это неуважение тех заведений, которые не работают и придерживаются всех правил", – заявил заместитель мэра.

Чиновник добавил, что комиссия приняла решение закрыть рестораны Park.Art of Rest и "Замок Лева", который также нарушал карантин. Правоохранители составили протоколы на эти учреждения и их внесли в Единый реестр досудебных решений.

Смотрите видео, что решила городская комиссия ТЭБ и ЧС:

Обратите внимание! С начала пандемии коронавирусом заболели более 123,87 тысячи жителей Львовщины. Лаборатории 19 апреля провели 1 946 ПЦР-тестов. Да, коронавирус подтвердили у 477 жителей Львовщины, среди которых 275 львовян.



Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала