Полумарафон будут проводить в течение 2 дней. Организаторы просят львовян и гостей города учитывать график перекрытия и выбирать альтернативные маршруты для движения.

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График перекрытия улиц 26 – 27 июня

  • проспект Свободы, 16 – 28 – с 6:00 (26 июня) до 22: 00 (27 июня);
  • проспект Свободы, 1 – 49 – с 7:00 до 14:30;
  • улица Витовского – с 7:00 до 9:15;
  • улица Академика Сахарова – с 7:00 до 12:30;
  • улица Горбачевского – с 7:00 до 12:45;
  • улица Генерала Чупринки – с 7:00 до 12:45;
  • улица Мельника – с 7:00 до 12:45;
  • улица Коновальца – с 7:00 до 13:00;
  • улица Житомирская – с 7:00 до 13:00;
  • улица Антоновича – с 7:00 до 13:00;
  • улица Митрополита Ангеловича – с 7:00 до 13:00;
  • улица Шептицких – с 7:00 до 13:30;
  • улица Митрополита Андрея – с 7:00 до 13:30;
  • площадь Святого Юра – с 7:00 до 13:30;
  • улица Листопадового Чина – с 7:00 до 13:30;
  • улица Академика Гнатюка – с 7:00 до 13: 30;
  • площадь Резни – с 7:00 до 11:30;
  • проспект Черновола – с 7:00 до 11:30;
  • площадь 700–летия Львова – с 07:00 до 11:30;
  • улица Зелена – с 7:00 до 11:30;
  • улица Хмельницкого – с 7:00 до 11:30;
  • улица Гонты – с 7:00 до 11:30;
  • площадь Даниила Галицкого – с 7:00 до 11:30;
  • улица Подвальная – с 7:00 до 11:30;
  • улица Винниченко – с 7:00 до 11:30;
  • улица Лысенко – с 7:30 до 11:45;
  • улица Заньковецкой – с 7:30 до 11:45;
  • улица Лычаковская – с 7:30 до 11:45;
  • улица Чехова – с 7:30 до 11:45;
  • улица Тершаковцев – с 7:00 до 12:00;
  • улица Устияновича – с 7:00 до 13:30;
  • улица Библиотечная – с 7:00 до 13:30;
  • улица Словацкого – с 7:00 до 13:30.


Во Львове 26 – 27 июня перекроют ряд улиц / Фото Lviv Half Marathon