Во Львове из-за полумарафона перекроют ряд улиц: график

Во Львове 26 и 27 июня будут проводить "Молокия львовский полумарафон 2021". Для безопасности участников забега ряд улиц перекроют для движения транспорта.
Полумарафон будут проводить в течение 2 дней. Организаторы просят львовян и гостей города учитывать график перекрытия и выбирать альтернативные маршруты для движения.
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График перекрытия улиц 26 – 27 июня
- проспект Свободы, 16 – 28 – с 6:00 (26 июня) до 22: 00 (27 июня);
- проспект Свободы, 1 – 49 – с 7:00 до 14:30;
- улица Витовского – с 7:00 до 9:15;
- улица Академика Сахарова – с 7:00 до 12:30;
- улица Горбачевского – с 7:00 до 12:45;
- улица Генерала Чупринки – с 7:00 до 12:45;
- улица Мельника – с 7:00 до 12:45;
- улица Коновальца – с 7:00 до 13:00;
- улица Житомирская – с 7:00 до 13:00;
- улица Антоновича – с 7:00 до 13:00;
- улица Митрополита Ангеловича – с 7:00 до 13:00;
- улица Шептицких – с 7:00 до 13:30;
- улица Митрополита Андрея – с 7:00 до 13:30;
- площадь Святого Юра – с 7:00 до 13:30;
- улица Листопадового Чина – с 7:00 до 13:30;
- улица Академика Гнатюка – с 7:00 до 13: 30;
- площадь Резни – с 7:00 до 11:30;
- проспект Черновола – с 7:00 до 11:30;
- площадь 700–летия Львова – с 07:00 до 11:30;
- улица Зелена – с 7:00 до 11:30;
- улица Хмельницкого – с 7:00 до 11:30;
- улица Гонты – с 7:00 до 11:30;
- площадь Даниила Галицкого – с 7:00 до 11:30;
- улица Подвальная – с 7:00 до 11:30;
- улица Винниченко – с 7:00 до 11:30;
- улица Лысенко – с 7:30 до 11:45;
- улица Заньковецкой – с 7:30 до 11:45;
- улица Лычаковская – с 7:30 до 11:45;
- улица Чехова – с 7:30 до 11:45;
- улица Тершаковцев – с 7:00 до 12:00;
- улица Устияновича – с 7:00 до 13:30;
- улица Библиотечная – с 7:00 до 13:30;
- улица Словацкого – с 7:00 до 13:30.
Во Львове 26 – 27 июня перекроют ряд улиц / Фото Lviv Half Marathon