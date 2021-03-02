В 4 районах Львова 3 марта будут отключать свет из-за ремонта электросетей: адреса
В 4 районах Львова 3 марта будут отключать свет / 24 канал
Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 3 марта некоторые улицы во Франковском, Галицком, Лычаковском и Железнодорожном районах временно останутся без света.
Источник:"Львовоблэнерго"
Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют возобновить к 17:00.
Интересно Долг – 2,56 миллиарда гривен: "Львовгаз сбыт" направил досудебные предупреждения 30 тысячам людей
Где не будет света в Галицком районе с 9:00 до 17:00
- улица Героев Майдана – дома № 3, 5, 5а, 5б, 5к, 7, 9, 11а, 15, 17;
- улица Глинки – дом № 12.
Где не будет света в Железнодорожном районе с 8:00 до 17:00
- улица Грушевского – дом № 44.
Где не будет света в Лычаковском районе с 8:00 до 17:00
- улица Лисеницкая – дома № 18, 40;
- улица Пасечная – дома № 123, 123б, 123д;
- улица Рудаки – дома № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 11а, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17а, 17Б, 18, 19 , 20, 20а, 21, 22, 26, 26а, 26б, 26в, 27, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 51, 53, 91.
Где не будет света во Франковском районе с 9:00 до 17:00
- улица Братьев Тимошенко – дом № 2.
Поделиться новостью