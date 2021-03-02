В 4 районах Львова 3 марта будут отключать свет / 24 канал

Во Львове продолжают проводить плановые и аварийные ремонты электросетей. Поэтому 3 марта некоторые улицы во Франковском, Галицком, Лычаковском и Железнодорожном районах временно останутся без света.