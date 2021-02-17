Во Львове продолжают проводить плановые ремонты электросетей. Поэтому 18 февраля ряд улиц в Лычаковском, Сиховском, Франковском и Шевченковском районах временно останутся без света.

Причина отключения света – проведение ремонтных работ. Электроснабжение планируют восстановить до 20:00. Интересно Коронавирус во Львове и области: какова ситуация в больницах и сколько новых больных Где не будет света в Лычаковском районе с 9:00 до 17:00 улица Беговая – дом № 51;

улица Богдановская – дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, 16Б, 18, 18а, 20, 22, 25, 34;

улица Вызволительная – дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 19, 22 , 38, 38а;

улица Глиняная – дом № 13;

улица Глинянский Тракт – дома № 68, 72, 76, 83, 83А, 108;

улица Куренная – дома № 4, 5, 56;

улица Малые Кривчицы – дома № 4А, 6, 11;

улица Мечникова – дома № 16Г, 16Е, 20, 39;

улица Околичная – дома № 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31;

улица Победная – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 55;

улица Поэтическая – дома № 2, 3, 5, 5Б;

улица Прыязна – дома № 1, 9. Где не будет света в Сиховском районе с 9:00 до 17:00 улица Франко – дома № 125, 127, 129, 135, 139, 141, 145, 149. Где не будет света во Франковском районе с 10:00 до 20:00 улица Владимира Великого – дома № 22, 22А, 22Б. Где не будет света в Шевченковском районе с 9:00 до 17:00 улица Акациевая – дома № 7, 9, 11а, 13, 15, 17, 17а, 18, 21, 22, 23, 25, 25а, 31;

улица Варшавская – дома № 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 53, 57, 61, 61А, 61б, 67, 69, 73, 77, 83, 85, 85б, 85ц , 89, 89а, 90, 92, 93, 94, 94, 95, 97, 98, 101, 102, 103, 104а, 104а, 104В, 104г, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113 , 115, 117, 119, 119а, 123, 123а, 125, 127, 127А, 129, 136;

улица Ждахи – дома № 10, 11, 13, 15;

улица Загула – дома № 1, 3, 5,

улица Зимняя – дома № 22А, 22б, 23А, 28а, 28б, 42, 62, 62А;

улица Зимняя верхняя – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 26А, 28, 30;

улица Зимняя нижняя – дома № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 7

улица Кедрова – дома № 5,

улица Ланова – дома № 6, 9, 11, 13, 14, 14г, 14д;

улица Мельничная – дома № 5, 8;

улица Молодежная – дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 , 24, 25, 26, 27, 28, 28а;

улица Почтовая – дом № 18;

улица Пашневая – дома № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 14;

улица Тоннельная – дома № 15, 22.