Во Львове начинается новый этап реконструкции улицы Степана Бандеры. Поэтому с 24 марта 4 трамвая и троллейбуса будут курсировать по измененному маршруту.

Новый этап реконструкции улицы Степана Бандеры будет проходить на участке от улицы Городоцкой до улицы Героев УПА. Ремонтные работы выполняет ООО " Онур Конструкцион Интернешнл" по заказу ЛКП "Львовавтодор".

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Транспорт будет курсировать по измененным маршрутам

Начальник службы логистики и организации движения ЛКП "Львовэлектротранс" Владимир Забавский рассказал, что с 24 марта, 4 трамвая и троллейбуса будут курсировать по измененным маршрутам.

Трамвай № 4 будет курсировать по маршруту: Железнодорожный вокзал – улица Городоцкая улица Вернадского.

будет курсировать по маршруту: Железнодорожный вокзал – улица Городоцкая улица Вернадского. Трамвай № 9 будет курсировать по маршруту улица Коновальца – улица Витовского – улица Торфяная.

будет курсировать по маршруту улица Коновальца – улица Витовского – улица Торфяная. Троллейбусы № 27 "Университет – Скнилов" и № 32 "Университет – улица Суботовская" будут курсировать в центр города по маршруту улица Городоцкая — площадь Кропивницкого – улица Шептицких. В обратном направлении эти троллейбусы будут курсировать по своим обычным маршрутам.

Смотрите обновленные маршруты движения трамваев и троллейбусов / Фото ЛГС

Коротко о ремонте улицы Бандеры во Львове