Из-за ремонта улицы Бандеры во Львове изменили маршруты движения трамваев и троллейбусов
Из-за ремонта улицы Бандеры электротранспорт будет курсировать по измененным маршрутам / Львовский горсовет
Во Львове начинается новый этап реконструкции улицы Степана Бандеры. Поэтому с 24 марта 4 трамвая и троллейбуса будут курсировать по измененному маршруту.
Источник:Львовский горсовет
Новый этап реконструкции улицы Степана Бандеры будет проходить на участке от улицы Городоцкой до улицы Героев УПА. Ремонтные работы выполняет ООО " Онур Конструкцион Интернешнл" по заказу ЛКП "Львовавтодор".
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Транспорт будет курсировать по измененным маршрутам
Начальник службы логистики и организации движения ЛКП "Львовэлектротранс" Владимир Забавский рассказал, что с 24 марта, 4 трамвая и троллейбуса будут курсировать по измененным маршрутам.
- Трамвай № 4 будет курсировать по маршруту: Железнодорожный вокзал – улица Городоцкая улица Вернадского.
- Трамвай № 9 будет курсировать по маршруту улица Коновальца – улица Витовского – улица Торфяная.
- Троллейбусы № 27 "Университет – Скнилов" и № 32 "Университет – улица Суботовская" будут курсировать в центр города по маршруту улица Городоцкая — площадь Кропивницкого – улица Шептицких. В обратном направлении эти троллейбусы будут курсировать по своим обычным маршрутам.
Смотрите обновленные маршруты движения трамваев и троллейбусов / Фото ЛГС
Коротко о ремонте улицы Бандеры во Львове
- Улицу Бандеры будут ремонтировать в 3 этапа.
- Первый этап – ремонт участка от улицы Чупринки к Антоновича, второй этап – от улицы Антоновича до Героев УПА, а третий – от улицы Героев УПА к Городоцкой.
- Здесь заменят все инженерные сети, обновят дорожное покрытие и трамвайные пути.
- Также обустроят велодорожки, парковочные "карманы", пандусы и пониженные тротуары.
- На улице Степана Бандеры установят новое уличное освещение и контактную сеть для трамваев.
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