Во Львове из-за ремонта улицы Шевченка 2 автобуса изменят маршруты: как они будут курсировать

Во Львове с 1 июня начнется 3 этап реконструкции улицы Шевченко. Поэтому автобусы № 17 и 61 изменят свои маршруты движения.

Ремонтные работы начнутся на участке дороги от улицы Железнодорожной до Ерошенко. Ее на время реконструкции перекроют для движения транспорта.

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Реконструкция улицы Шевченко продолжается

Заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Андрей Белый рассказал, что с 1 июня начинается 3 этап реконструкции улицы Шевченко. Работы будут проводить на участке от улицы Железнодорожной до Ерошенко. Поскольку она будет перекрыта для движения транспорта, городские автобусы № 17 и 61 будут курсировать по измененному маршруту.

Участок от улицы Ерошенко до улицы Ярослава Мудрого будем поэтапно брать в работу. Но сейчас она будет открытой для проезда. О следующих перекрытиях будем сообщать,

– отметил чиновник.

Он добавил, что на улице Шевченко 2 участка уже отремонтировали. Пока остается лишь соединить их третьим.

"Полностью завершенная улица будет положительно влиять на движение транспорта, велосипедистов, будет удобной для пешеходов. Ведь там будет 4 полосы для движения транспорта, которые по направлению к центру плавно уменьшатся до трех", – отметил Белый.

По его словам, на улице Шевченко будет полоса для общественного транспорта, новые светофоры, тротуары и велодорожки. В будущем также состоится 4 этап реконструкции. Работы будут проводить на участке от улицы Левандовской до Ковча. Там планируют обустроить пересадочный узел для пригородных авто.

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Автобусы №17 и 61 изменят свои маршруты движения

В связи с реконструкцией улицы Шевченко, городские автобусные маршруты № 17 и № 61 временно будут курсировать с измененными схемами движения.

Как будут курсировать автобусы №17:

улица Левандовская;

новая развязка (квазикольцо);

улица Железнодорожная;

улица Ясная;

улица Комарова;

улица Сорохтея;

улица Бортнянского;

улица Юнакива;

улица Шевченко;

далее по маршруту;

улица Шевченко;

улица Юнакива;

улица Бортнянского;

улица Сорохтея;

улица Комарова;

улица Ясная;

улица Железнодорожная;

новая развязка (квазикольцо);

улица Шевченко;

улица Левандовская;

далее по маршруту.

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Как будут курсировать автобусы №61: