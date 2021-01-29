Во Львове из-за съемок сериала "Кофе с кардамоном" будут перекрывать улицы: детали
С 30 января по 24 февраля во Львове продлятся съемки киносериала "Кофе с кардамоном" по мотивам книги Натальи Гурницкой. В связи с этим, на части улиц города будут временные осложнения движения транспорта – полное и частичное перекрытие улиц и ограничение парковки.
Источник: Львовский горсовет
Вероятно, 10-серийный фильм "Кофе с кардамоном" выйдет в прокат уже осенью – зимой 2021 года. Организаторы извиняются за возможные неудобства во время проведения съемок.
Читайте также На трассах Ровенщины и Львовщины было ограничено движение грузовиков из-за снегопада: видео
На каких улицах временно будут останавливать движение транспорта сроком до 5 минут
- 30 января с 17:00 до 23:59 – улицы Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 31 января 00:01 до 5:00 – улицы Матейко, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 3 февраля с 9:30 до 11:30 – перекресток улиц Мельника и Коновальца;
- 3 февраля с 18:30 до 19: 00 – улицы Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 8 февраля с 18:00 до 19:00 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 11 февраля с 14:30 до 15:30 и с 19:00 до 20:00 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 15 февраля с 20:30 до 23:00 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 19, 21 февраля с 20:30 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8.
На каких улицах будут перекрывать движение транспорта
- 30 января с 17:00 до 23: 59 – улица Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 31 января с 00:01 до 5: 00 – улицы Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 1 февраля с 6:00 до 18:00 – улицы Друкарская, 1 – 11, Ставропигейской, 1 – 11;
- 1 февраля с 20:00 до 23:59 – улице Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 2 февраля с 00:01 до 5:00 – улицы Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 3 февраля с 8:00 до 15:00 – улица Коновальца, 27 – 47;
- 20 февраля с 00:01 до 6:00 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 22 февраля с 19:00 до 23:59 – улице Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 23 февраля с 00:01 до 5:00 – улицы Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15.
Интересно Брусчатка на месте, – Садовый рассказал, когда во Львове завершат ремонт улицы Бандеры
На каких улицах ограничат ограничение парковки транспорта
- 29 января с 17:00 до 23: 59 – улицы Матейка, 2 – 6,Листопадового Чина, 7 – 11;
- 30 января с 00:01 до 23: 59 – улицы Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 31 января с 00:01 до 5: 00 – улицы Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 31 января с 17:00 до 23: 59 – улицы Друкарская, 1 – 11, Ставропигийская, 1 – 11;
- 1 февраля с 00:01 до 18:00 – улицы Друкарская, 1 – 11, Ставропигийская, 1 – 11;
- 1 февраля с 20:00 до 23:59 – улице Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 2 февраля с 00:01 до 5:00– улицы Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 2 февраля с 17:00 до 23: 59 – улицы Коновальца, 27 – 47, Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 3 февраля с 00:01 до 15:00 – улица Коновальца, 27 – 47;
- 3 февраля с 00:01 до 20: 00 – улицы Матейка, 2 – 6, Листопадового Чина, 7 – 11;
- 3 февраля с 10:00 до 22:00 – улица Крушельницкой, 23;
- 7 февраля с 14:00 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 8-11 февраля с 00:01 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 12 февраля с 00:01 до 1:00 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 13 февраля с 17:00 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 14 февраля с 00:01 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 15 февраля с 00:01 до 23:00 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 16 февраля с 17:00 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 17 февраля с 00:01 до 18:30 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 18 февраля с 17:00 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 19 февраля с 00:01 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 20 февраля с 00:01 до 6.00 и с 17:00 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 21 февраля с 00:01 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 21 февраля с 17:00 до 23.59 – улице Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 22 февраля с 00:01 до 23:59 – улице Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 23 февраля с 00:01 до 5:00 – улицы Калича Гора, 1 – 18, Глебова, 1 – 15;
- 23 февраля с 17:00 до 23:59 – улица Листопадового Чина, 3 – 8;
- 24 февраля с 00:01 до 22:30 – улица Листопадового Чина, 3 – 8.
Актуально Во Львове почти на 3 недели перекроют улицу Грюнвальдскую: как объехать
Что известно о киносериале "Кофе с кардамоном"
- В 10-серийном фильме описываются события 40-х годов XIX века в Галиции.
- В центре повествования – история любви дочери украинского священника Анны и значительно старше ее женатого шляхтича Адама.
- История разворачивается в Жовкве и Львове. Она охватывает период вооруженных восстаний и общественных беспорядков "Весны народов".
- В фильме будут показывать украинские города такими, какими они были в XIX веке.
- Во Львове съемки будут проходить на центральных улицах: площади Рынок, улицах Друкарской и Коновальца и т.п.
Поделиться новостью