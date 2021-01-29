Во Львове из-за съемок сериала "Кофе с кардамоном" ситуативно будут прекрывать улицы / 24 канал

С 30 января по 24 февраля во Львове продлятся съемки киносериала "Кофе с кардамоном" по мотивам книги Натальи Гурницкой. В связи с этим, на части улиц города будут временные осложнения движения транспорта – полное и частичное перекрытие улиц и ограничение парковки.