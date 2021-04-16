Во Львове на улице Лычаковской случился оползень, в результате чего на холме повредились тротуар и ограждение. По заключению экспертов, одной из причин смещения было строительство подпорной стены нового завода ЗАО "Компания Энзим".

Грунт сдвинулся рядом со строительством, которое на своей территории проводит "Энзим". В компании рассказали, что они обязательно будут укреплять наклон.

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Из-за оползня поврежден тротуар

Заместитель директора департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского горсовета Андрей Билый рассказал в фейсбуке, что оползень произошел рядом со строительством нового завода "Компании Энзим".

Строительство подпорной стенки спровоцировало смещение. Соответственно "Компания Энзим" теперь будет укрепляет уклон, после чего тротуар отремонтируется,

– отметил чиновник.

Билый добавил, что компания в феврале 2021 года, строя подпорную стену, "немного зашла на склон". По словам чиновника, строители вырубили деревья, а земляные работы проводились без устройства временных креплений и мероприятий по инженерной защите территории от оползней и обвалов.

"Как следствие, произошло смещение большой части почвы. В начале марта на место выехали представители ЛКП "Львовавтодор" и мэрии, которые зафиксировали смещение почвы в части прохода, его разрушение и сообщили об этом" Компанию Энзим ", – добавил чиновник.

По словам Билого, сейчас предприятие разрабатывает меры по укреплению склона, чтобы оползни больше не происходили. После этого будут проводить работы по восстановлению прохода и ограждения.

Смотрите фото оползня на Лычаковской / Фото ЛГС

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Что рассказали в "Компании Энзим"

В ЗАО "Компания Энзим" рассказали, что в конце марта эксперты и геологи провели обследование склона и тротуаров на улице Лычаковской, где начали появляться трещины и сколы.

"По заключению экспертной группы, причиной разрушений стали несколько факторов: ненадлежащее обустройство водоотведения, отсыпка почв в процессе ремонта улицы Лычаковской, возведение подпорной стенки на строительстве завода", – рассказали в "Энзим".

Компания 8 апреля направила акт-обследование с экспертными заключениями геологов заказчику работ и профильному департаменту ЛГС.

В "Энзим" сообщили, что обязательно будут проводить укрепительные работы на месте оползня в пределах строительства подпорной стены для будущего завода. Однако на предприятии добавили, что внимания требует вся протяженность склона.